Honor ouvre les portes de la prochaine génération de son interface mobile. Avec MagicOS 11, basé sur Android 17, le constructeur chinois ne se contente pas d’ajouter de nouvelles fonctionnalités : il revoit entièrement l’identité visuelle de son système d’exploitation.

Au cœur de cette évolution, une nouvelle interface baptisée « Liquid Glass » promet une expérience plus immersive, plus fluide et résolument tournée vers le design.

Pour l’heure réservée à un programme bêta limité en Chine, cette mise à jour donne déjà un aperçu des ambitions de Honor face à une concurrence qui mise de plus en plus sur l’expérience logicielle.

Une interface entièrement repensée autour du « Liquid Glass »

MagicOS 11 marque l’une des plus importantes refontes visuelles de l’interface Honor depuis plusieurs années. La nouveauté phare repose sur Liquid Glass, un nouveau langage graphique que le constructeur présente comme une première sur Android. L’idée consiste à diffuser des effets de transparence et de verre dépoli à travers l’ensemble du système.

Le rendu s’étend notamment au panneau de notifications, aux paramètres, aux animations système, aux menus de navigation et aux widgets et fenêtres flottantes.

Les effets jouent avec la lumière, les reflets, la profondeur et les mouvements afin de donner davantage de relief à l’interface. Honor affirme également que certaines animations réagissent aux interactions tactiles ainsi qu’aux variations de luminosité de l’environnement.

D’après les démonstrations publiées par la marque, l’ensemble affiche une fluidité particulièrement soignée, renforçant la sensation de continuité entre les différents éléments de l’interface.

Une personnalisation encore plus poussée

Au-delà de son nouveau design, MagicOS 11 entend offrir davantage de liberté aux utilisateurs. Honor annonce une large palette d’options de personnalisation permettant de modifier les thèmes, les icônes, les animations ou encore l’organisation de l’écran d’accueil.

Cette approche confirme une tendance de fond chez les constructeurs Android : faire de l’interface un véritable facteur de différenciation, au-delà des seules performances matérielles.

L’intelligence artificielle gagne encore du terrain

Le design n’est pas la seule nouveauté. Honor indique que MagicOS 11 enrichit également son écosystème de fonctionnalités reposant sur l’intelligence artificielle, même si la marque n’a pas encore détaillé l’ensemble des nouveautés.

L’objectif affiché reste identique : proposer une interface capable d’anticiper davantage les usages de l’utilisateur, tout en simplifiant la navigation et les tâches du quotidien. L’IA devient ainsi un élément central de l’expérience logicielle, au même titre que le design ou les performances.

Une bêta réservée aux derniers smartphones Magic

Pour le moment, MagicOS 11 est proposé uniquement via un programme bêta limité en Chine. Les appareils compatibles lors de cette première phase sont Honor Magic 8, Magic 8 Pro, Magic 8 Pro Air et Magic 8 RSR Porsche Design. Les utilisateurs souhaitant participer doivent s’inscrire via l’application Honor, dans la section dédiée à MagicOS, avant d’être éventuellement sélectionnés pour recevoir la mise à jour.

Comme toute version préliminaire, cette bêta peut encore présenter des bugs, une consommation énergétique plus importante ou quelques problèmes de stabilité.

Honor mise désormais autant sur le logiciel que sur le matériel

Avec MagicOS 11, Honor confirme une évolution stratégique observée chez l’ensemble des grands constructeurs Android. Alors que les écarts de performances matérielles deviennent de plus en plus réduits entre les smartphones premium, la bataille se déplace désormais vers l’expérience logicielle.

Le constructeur chinois cherche ainsi à proposer une interface plus immersive, plus élégante et davantage personnalisable, tout en intégrant toujours plus d’intelligence artificielle dans les usages quotidiens.

Cette approche rappelle que l’innovation ne passe plus uniquement par les capteurs photo ou les processeurs, mais également par la manière dont les utilisateurs interagissent avec leur appareil.

Une nouvelle étape pour MagicOS

Si les démonstrations se confirment lors du lancement final, MagicOS 11 pourrait représenter l’une des mises à jour les plus ambitieuses jamais proposées par Honor. Entre son esthétique « Liquid Glass », ses animations retravaillées et une intégration plus profonde de l’IA, le constructeur semble vouloir redonner une identité forte à son interface face aux évolutions de One UI, HyperOS ou encore ColorOS.

Reste désormais à connaître la liste complète des fonctionnalités ainsi que le calendrier du déploiement mondial. Mais une chose apparaît déjà clairement : Honor entend faire de son logiciel un argument aussi important que son matériel dans la bataille des smartphones premium.