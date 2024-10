Pas d’Apple Ring à l’horizon : Apple mise tout sur l’Apple Watch

Coup de théâtre dans le monde des wearables : Apple aurait renoncé à son projet de bague connectée, alias Apple Ring, selon Mark Gurman de Bloomberg. Après des années d’exploration interne, la firme de Cupertino aurait décidé de ne pas commercialiser ce type d’appareil, de peur de cannibaliser les ventes de l’Apple Watch, son produit phare sur le marché des montres connectées.

Cette nouvelle peut surprendre ceux qui attendaient avec impatience une bague connectée signée Apple. Cependant, d’un point de vue stratégique, cette décision est logique.

L’Apple Watch est un produit extrêmement populaire et rentable, et Apple n’a aucun intérêt à compromettre son succès en lançant un appareil concurrent. De plus, le marché des bagues connectées reste relativement niche, et il est difficile de savoir si la demande est suffisante pour justifier l’entrée d’Apple sur ce segment.

Apple n’a pas confirmé officiellement cette information, mais la fiabilité des sources de Mark Gurman laisse peu de place au doute.

Des raisons encore inconnues de l’abandon de l’Apple Ring

Les raisons de cet abandon restent floues. Peut-être qu’Apple estime que l’Apple Watch offre déjà un éventail de fonctionnalités suffisamment complet, ou que les bagues connectées sont trop limitées en termes de fonctionnalités. Quoi qu’il en soit, Apple semble déterminé à miser sur l’Apple Watch comme principal appareil portable dans un avenir proche.

L’absence d’Apple sur le marché des bagues connectées pourrait stimuler l’innovation et la diversification de l’offre. D’autres fabricants pourraient saisir cette opportunité pour se positionner sur ce segment et proposer des produits innovants. Il sera intéressant de suivre l’évolution de ce marché dans les années à venir.