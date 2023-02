Getty Images continue son combat contre le créateur de Stable Diffusion

Ce n’est pas la première action en justice de ce type visant les marqueurs de générateurs d’images intelligents, et ce ne sera probablement pas la dernière. En janvier, un groupe d’artistes a intenté un procès à Stability AI, Midjourney et Deviant Art pour avoir imité des milliards d’images protégées par le droit d’auteur qui copiaient les styles distincts des artistes sans leur permission ou sans les indemniser.

Getty Images cherche maintenant à obtenir une indemnisation pour le “préjudice irréparable causé par les actes intentionnels et délibérés de Stability AI“, ainsi qu’une part des bénéfices que Stability AI a pu réaliser après avoir utilisé illicitement ces millions d’images. La société affirme qu’elle dispose d’une licence distincte pour l’utilisation de ses images à des fins d’apprentissage de l’IA, mais Stability AI a contourné ces règles en toute connaissance de cause.

La plainte a été déposée devant un tribunal fédéral du Delaware, alléguant que Stability AI n’a pas obtenu de licence appropriée pour utiliser le stock d’images de Getty afin d’entraîner les modèles d’apprentissage profond qui sous-tendent Stable Diffusion. L’action en justice allègue que Stability AI a non seulement copié “les légendes et métadonnées associées” aux images, mais a également modifié et dénaturé les informations de gestion des droits d’auteur de Getty.