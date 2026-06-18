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GTA 6 : Rockstar confirme les précommandes pour le 25 juin et dévoile la couverture officielle

GTA 6 : Rockstar confirme les précommandes pour le 25 juin et dévoile la couverture officielle

L’attente touche enfin à une nouvelle étape. Après des mois de rumeurs, de spéculations et d’analyses minutieuses de chaque indice publié en ligne, Rockstar Games vient officiellement de relancer la machine marketing autour de GTA 6.

Le studio a publié un premier teaser de 30 secondes accompagné d’une information particulièrement attendue par les joueurs : les précommandes de Grand Theft Auto VI ouvriront officiellement le 25 juin.

Cette annonce marque le véritable début de la campagne marketing estivale du jeu et met fin à de nombreuses théories qui circulaient depuis plusieurs semaines autour d’une éventuelle date de lancement des réservations.

Rockstar sort enfin de son silence

Depuis la diffusion du second trailer le 6 mai dernier, Rockstar Games était resté particulièrement discret concernant GTA 6. Cette nouvelle communication constitue donc la première prise de parole officielle du studio depuis plus d’un mois.

L’annonce a été publiée directement sur les réseaux sociaux de Rockstar sous la forme d’une courte vidéo dévoilant également l’illustration officielle du jeu. Un visuel riche en détails qui donne déjà plusieurs indices sur l’univers de Vice City et les personnages qui occuperont une place centrale dans l’aventure.

Jason et Lucia au cœur de l’histoire

Comme attendu, l’artwork met en avant les deux protagonistes principaux : Jason et Lucia. Le couple criminel apparaît au centre de la composition, confirmant une nouvelle fois que leur relation constituera le fil conducteur de l’histoire.

Rockstar a également mis à jour la page officielle du jeu avec un synopsis inédit : « Lorsqu’un coup apparemment facile plonge Jason et Lucia dans une conspiration qui s’étend à l’ensemble de l’État de Leonida, les deux jeunes criminels se retrouvent confrontés à la face la plus sombre de l’endroit le plus ensoleillé d’Amérique. Ils devront plus que jamais compter l’un sur l’autre pour survivre ».

Cette description laisse entrevoir un récit plus vaste et plus ambitieux que celui des précédents épisodes, avec une intrigue dépassant largement les limites de Vice City.

Une couverture remplie de références à l’univers du jeu

L’illustration officielle ne se contente pas de montrer les héros du jeu. Plusieurs personnages secondaires y apparaissent également, notamment :

Boobie Ike, figure emblématique de Vice City.

Bae Luxe, influenceuse virale déjà aperçue dans les précédentes présentations.

Raul Bautista, spécialiste des braquages qui devrait jouer un rôle important dans certaines missions.

Le décor met également en scène plusieurs éléments qui semblent directement issus de l’univers du jeu :

Un hélicoptère survolant la skyline de Vice City.

Un hors-bord naviguant au large.

Une supercar dorée.

Le célèbre alligator aperçu dans le premier trailer.

Un motard réalisant une roue arrière sur une moto rose.

Autant de détails qui renforcent l’identité visuelle extravagante et ensoleillée de Leonida, la version fictive de la Floride imaginée par Rockstar.

Les précommandes arrivent enfin

La grande information de cette annonce reste toutefois la confirmation officielle de l’ouverture des précommandes le 25 juin. À partir de cette date, les joueurs pourront réserver GTA 6 sur PlayStation 5, Xbox Series X et Xbox Series S. Des éditions physiques devraient également être proposées chez certains revendeurs sélectionnés.

Cette étape permettra enfin de découvrir les différentes éditions du jeu et, surtout, de connaître officiellement son prix.

Depuis plusieurs mois, de nombreuses estimations circulent concernant un éventuel tarif supérieur aux standards actuels de l’industrie. Rockstar n’a pour l’instant rien confirmé sur ce point.

Le début d’une campagne marketing majeure

Cette annonce n’est probablement que la première d’une longue série. Historiquement, Rockstar déploie ses campagnes marketing de manière progressive, avec de nouveaux trailers, des présentations des personnages, des informations sur le gameplay, des détails sur le monde ouvert et des aperçus des activités annexes.

Le lancement des précommandes marque généralement le début de cette phase d’accélération.

Les prochaines semaines devraient donc apporter une quantité importante de nouvelles informations autour du projet.

GTA 6 s’apprête à dominer l’actualité du jeu vidéo

Peu de jeux bénéficient d’une attente comparable à celle de GTA 6. Chaque nouvelle image, chaque séquence vidéo et chaque déclaration officielle déclenchent instantanément des millions de réactions à travers le monde. Le simple fait que Rockstar ait publié une vidéo de trente secondes suffit aujourd’hui à monopoliser l’attention d’une grande partie de l’industrie.

Avec l’ouverture imminente des précommandes, le studio entre désormais dans une phase décisive.

Après des années de développement et d’anticipation, GTA 6 n’est plus seulement le jeu le plus attendu de sa génération. Il devient progressivement une réalité commerciale. Et à partir du 25 juin, des millions de joueurs pourront officiellement commencer le compte à rebours.