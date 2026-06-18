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Vos futurs iPhone et Mac vont coûter plus cher (et c’est la faute de l’IA) !

Vos futurs iPhone et Mac vont coûter plus cher (et c'est la faute de l'IA) !

Pendant plusieurs années, Apple a réussi à absorber discrètement l’augmentation du coût des composants sans répercuter massivement ces hausses sur ses clients. Mais, cette période pourrait toucher à sa fin.

Dans une récente interview accordée au Wall Street Journal, Tim Cook a reconnu que les augmentations de prix devenaient désormais « inévitables » face à la flambée du coût de la mémoire DRAM et du stockage NAND. Une situation largement alimentée par l’explosion des besoins liés à l’intelligence artificielle, qui bouleverse aujourd’hui l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement technologique mondiale.

Pour Apple, comme pour le reste de l’industrie, la facture de l’IA commence à devenir impossible à ignorer.

La mémoire est devenue l’une des ressources les plus convoitées du secteur

L’essor de l’intelligence artificielle générative ne repose pas uniquement sur les GPU. Les infrastructures IA modernes consomment également d’immenses quantités de mémoire DRAM et de stockage haute performance pour entraîner et faire fonctionner les modèles les plus avancés. Les géants du cloud, les laboratoires d’IA et les centres de données se retrouvent ainsi en concurrence directe avec les fabricants de smartphones, d’ordinateurs et d’appareils grand public.

Cette pression provoque une hausse continue des prix chez les principaux fournisseurs mondiaux de mémoire.

Selon Tim Cook, cette tendance est désormais suffisamment forte pour affecter directement les produits destinés au grand public.

Apple a longtemps protégé ses clients

Si Apple a jusqu’ici évité des augmentations majeures, ce n’est pas le fruit du hasard. L’entreprise avait sécurisé une partie importante de ses approvisionnements avant l’accélération de la hausse des prix en 2026. Sa puissance financière lui a également permis de négocier des accords que de nombreux concurrents ne pouvaient pas obtenir.

La marque a aussi utilisé d’autres leviers plus discrets.

Plutôt que d’augmenter immédiatement les tarifs, Apple a parfois modifié certaines configurations produits. Sur plusieurs Mac récents, les capacités de stockage ou les options d’entrée de gamme ont été réorganisées afin de préserver les marges sans provoquer de hausse frontale des prix.

Mais, cette stratégie semble atteindre ses limites.

L’intelligence artificielle change l’équation

L’un des défis majeurs pour Apple est que ses futurs produits nécessitent davantage de mémoire que les précédentes générations. Depuis la présentation d’Apple Intelligence et du nouveau Siri lors de la WWDC 2026, la société investit massivement dans l’IA embarquée.

Contrairement aux approches reposant uniquement sur le cloud, Apple privilégie l’exécution locale d’un nombre croissant de traitements directement sur les appareils. Cette stratégie améliore la confidentialité et réduit la latence, mais elle augmente également les besoins matériels. Plusieurs fonctions avancées de Siri sont déjà réservées aux appareils disposant de davantage de mémoire vive.

À mesure que les modèles deviennent plus sophistiqués, cette exigence devrait encore s’accentuer.

Les futurs iPhone et Mac pourraient être les premiers concernés

Cette évolution intervient à un moment particulièrement important pour Apple. La firme préparerait notamment une nouvelle génération de Mac orientée IA, le futur iPhone 18 Pro, son premier iPhone pliable et une montée en puissance d’Apple Intelligence dans l’ensemble de l’écosystème.

Tous ces appareils pourraient nécessiter davantage de RAM et de stockage afin de prendre en charge des fonctionnalités d’IA plus ambitieuses.

Certaines rumeurs évoquent déjà un iPhone 18 Pro susceptible d’atteindre 1 399 dollars lors de son lancement, soit une augmentation significative par rapport à la génération actuelle. Même si Apple n’a confirmé aucun tarif, le contexte industriel rend désormais ce scénario beaucoup plus crédible.

Apple refuse toutefois de devenir fabricant de mémoire

Face à cette pression, certains observateurs se demandent si Apple pourrait suivre une stratégie similaire à celle adoptée avec ses puces Apple Silicon. Tim Cook a toutefois fermé la porte à cette possibilité. Le dirigeant a expliqué que l’entreprise continuerait à utiliser sa puissance financière pour sécuriser ses approvisionnements, mais qu’elle ne prévoyait pas de construire ses propres usines de mémoire ou de stockage.

« Nous ne pouvons pas tout faire. Nous savons ce que nous faisons le mieux », a-t-il déclaré. Cette position signifie qu’Apple reste dépendante des grands fabricants de mémoire mondiaux et donc exposée aux mêmes tensions que l’ensemble du marché.

Depuis plusieurs décennies, les appareils électroniques bénéficiaient d’un phénomène relativement rare : davantage de performances pour un coût souvent stable. L’essor de l’intelligence artificielle pourrait modifier cet équilibre. Les besoins en mémoire, en stockage et en puissance de calcul augmentent désormais plus rapidement que la capacité de production de certains composants stratégiques.

Pour les constructeurs, maintenir les prix devient de plus en plus difficile. Pour les consommateurs, cela pourrait marquer le début d’une nouvelle période où les innovations liées à l’IA s’accompagnent d’une hausse progressive du coût des appareils.

Une transition que toute l’industrie devra affronter

Apple n’est pas la seule entreprise concernée. Samsung, Xiaomi, Google, Microsoft et l’ensemble des fabricants de matériel informatique font face aux mêmes contraintes d’approvisionnement. La différence est qu’Apple a jusqu’à présent réussi à absorber une grande partie du choc.

Si même le géant de Cupertino commence à évoquer des augmentations inévitables, cela pourrait être le signe que l’ensemble de l’industrie entre dans une nouvelle phase.

Une phase où l’intelligence artificielle ne transforme pas seulement les usages, mais également l’économie même des produits technologiques que nous utilisons chaque jour.