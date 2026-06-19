À quelques jours de sa présentation officielle, vivo continue de dévoiler les atouts de son futur smartphone pliable, le vivo X Fold 6. Cette fois, la marque ne met pas uniquement en avant la puissance ou la photographie, mais des éléments souvent décisifs pour les utilisateurs intensifs : l’autonomie, la robustesse et la qualité du réseau.

À travers plusieurs démonstrations, le constructeur cherche clairement à positionner le vivo X Fold 6 comme un appareil capable d’accompagner les voyageurs, les professionnels mobiles et les utilisateurs exigeants dans des conditions d’utilisation extrêmes.

vivo X Fold 6 : Une batterie record pour un smartphone pliable

L’argument le plus impressionnant concerne probablement l’autonomie. Han Boxiao, responsable produit chez vivo, a confirmé que toutes les versions du vivo X Fold 6 embarqueront une batterie Blue Ocean de 7 000 mAh. Une capacité particulièrement élevée pour un smartphone pliable, une catégorie généralement contrainte par des limitations d’espace interne.

vivo indique également que le vivo X Fold 6 sera le premier smartphone du secteur à utiliser une batterie reposant sur une technologie silicium-anode de cinquième génération. Cette innovation est associée à une batterie semi-solide de troisième génération développée par la marque.

L’objectif est double :

Augmenter la densité énergétique.

Améliorer l’efficacité globale du système.

Selon vivo, cette combinaison permettrait d’offrir jusqu’à 9,8 heures d’autonomie dans les scénarios les plus exigeants utilisant l’environnement multitâche Atomic Workbench. La marque évoque un gain d’environ 30 % par rapport à la génération précédente.

Un pliable conçu pour les conditions extrêmes

vivo met également l’accent sur la résistance de son appareil. Lors d’une démonstration, le smartphone aurait continué à fonctionner à une température de -20 °C. Une autre séquence montre le pliable utilisé directement sous l’eau. Le vivo X Fold 6 bénéficie des certifications IPX8 et IPX9. Ces protections lui permettraient de résister à une immersion prolongée ainsi qu’à des projections d’eau à haute pression.

La marque souligne également le travail réalisé sur la charnière.

Plus légère que celle des générations précédentes, elle a été conçue pour maintenir un mécanisme d’ouverture et de fermeture stable sur le long terme, un point essentiel pour la durabilité d’un smartphone pliable.

Une connectivité pensée pour les déplacements

vivo semble également vouloir faire de la qualité du réseau l’un des principaux arguments du vivo X Fold 6. Le smartphone inaugure le système Global Signal Amplification System 3.0. Cette architecture repose sur une puce dédiée à l’amplification du signal, et quatre puces d’optimisation Wi-Fi. L’ensemble vise à améliorer la réception dans les environnements où les smartphones rencontrent traditionnellement des difficultés.

vivo cite notamment les trains à grande vitesse, les ascenseurs, les autoroutes ou encore les zoes zones à couverture réseau complexe. Pour illustrer cette promesse, la marque a même réalisé un appel téléphonique lors d’un saut en parachute depuis une altitude de 4 000 mètres.

Une démonstration spectaculaire destinée à mettre en avant les capacités de recherche et de maintien du signal du futur appareil.

Un écran ultra-lumineux et une fiche technique premium

Au-delà de l’autonomie et de la robustesse, le vivo X Fold 6 s’annonce comme un modèle particulièrement ambitieux sur le plan technique. Le smartphone intégrera un écran pliable OLED de 8,02 pouces, une luminosité maximale annoncée à 5 000 nits, et le processeur Dimensity 9500 Super Edition.

La partie photo sera également particulièrement soignée. Le module arrière devrait réunir un capteur principal de 200 mégapixels, un ultra grand-angle de 50 mégapixels et un téléobjectif périscopique de 50 mégapixels. vivo annonce également une première dans sa gamme pliable : la compatibilité avec un accessoire téléobjectif externe destiné à étendre encore davantage les capacités de zoom.

Le constructeur proposera plusieurs variantes mémoire :

12 Go + 256 Go.

12 Go + 512 Go.

16 Go + 512 Go.

16 Go + 1 To.

Quatre coloris sont également prévus : Blue Cave, Salt Lake, Polar Night et Black Gold Edition. Cette diversité de configurations confirme le positionnement très haut de gamme du futur appareil.

Vivo veut redéfinir les priorités du marché pliable

Depuis plusieurs années, les fabricants de smartphones pliables concentrent leur communication sur la finesse, les performances ou la qualité des écrans. Avec le vivo X Fold 6, la marque adopte une approche légèrement différente. Elle cherche à convaincre que l’avenir des pliables passe aussi par une meilleure autonomie, une robustesse accrue et une connectivité plus fiable dans les situations réelles.

Ces aspects sont souvent moins visibles sur une fiche technique, mais ils influencent directement l’expérience quotidienne. Si les promesses de Vivo se confirment lors des premiers tests indépendants, le X Fold 6 pourrait s’imposer comme l’un des smartphones pliables les plus complets de l’année.

Le rendez-vous est fixé au 26 juin en Chine, avant un lancement international attendu dans le courant du mois de juillet.