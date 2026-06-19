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Galaxy Z Fold 8 et Z Flip 8 : Samsung préparerait une hausse des prix, mais avec des contreparties

Galaxy Z Fold 8 et Z Flip 8 : Samsung préparerait une hausse des prix, mais avec des contreparties

L’année 2027 pourrait marquer un nouveau tournant pour le marché des smartphones pliables. Selon une récente fuite en provenance de Corée du Sud, Samsung s’apprêterait à augmenter les prix de l’ensemble de sa future gamme pliable, comprenant les Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Flip 8 et un nouveau modèle Fold au format plus large.

Une évolution qui ne surprend plus vraiment l’industrie. Entre la hausse du coût des composants, l’explosion des prix de la mémoire et la pression exercée par les besoins de l’intelligence artificielle, les fabricants sont confrontés à une équation de plus en plus difficile à résoudre.

Samsung tenterait toutefois d’adoucir la facture grâce à des avantages commerciaux plus généreux au lancement.

Galaxy Z Fold 8 et Z Flip 8 : Des prix en hausse sur toute la gamme

Les informations proviennent du leaker coréen Lanzuk, réputé pour ses indiscrétions liées à la chaîne d’approvisionnement de Samsung. Selon ses informations, les distributeurs asiatiques et européens auraient déjà validé les nouveaux tarifs.

Les prix évoqués seraient les suivants :

Galaxy Z Flip 8 : environ 1 200 dollars.

Galaxy Z Fold 8 Wide : environ 1 800 dollars.

Galaxy Z Fold 8 Ultra : plus de 2 100 dollars.

Si ces chiffres se confirment, le Galaxy Z Fold 8 Ultra deviendrait le smartphone pliable grand public le plus cher jamais commercialisé par Samsung.

Le lancement serait toujours prévu pour la fin du mois de juillet.

La mémoire et l’IA font grimper la facture

Cette hausse tarifaire s’inscrit dans une tendance qui touche l’ensemble du secteur technologique. Depuis plusieurs mois, les fabricants alertent sur l’augmentation rapide des coûts liés à la mémoire DRAM, au stockage NAND, aux composants dédiés à l’intelligence artificielle et aux capacités de production avancées. Apple a récemment reconnu que cette situation pourrait conduire à des augmentations de prix sur ses futurs produits.

Samsung semble désormais confronté aux mêmes contraintes.

Les smartphones pliables étant déjà parmi les appareils les plus complexes à produire, ils sont particulièrement sensibles à la hausse du coût des composants.

Samsung miserait sur des offres de lancement plus agressives

La marque coréenne ne compterait toutefois pas simplement augmenter ses tarifs sans contrepartie. Selon la fuite, Samsung préparerait plusieurs mesures destinées à rendre l’achat plus attractif :

Bonus de précommande renforcés.

Reprises d’anciens appareils plus avantageuses.

Doubles capacités de stockage offertes.

Packs promotionnels selon les régions.

Une stratégie déjà utilisée par Samsung lors des précédents lancements premium. L’objectif est de limiter l’impact psychologique d’une hausse des prix tout en maintenant un positionnement haut de gamme. En revanche, les accessoires continueraient d’être vendus séparément. Le retour du chargeur ou d’une coque dans la boîte ne semble toujours pas d’actualité.

Les améliorations attendues pourraient justifier l’augmentation

La question centrale reste évidemment la même : les nouveautés seront-elles suffisantes pour justifier ces nouveaux tarifs ? Selon les différentes fuites apparues ces derniers mois, Samsung préparerait plusieurs évolutions particulièrement attendues par les utilisateurs.

Le Galaxy Z Fold 8 pourrait notamment bénéficier du retour du S Pen, d’une batterie de 5 000 mAh, d’une charge rapide 45 W, d’améliorations sur l’écran pliable et d’un nouveau format plus large sur certaines versions. Le retour du stylet constitue probablement l’une des demandes les plus fréquentes de la communauté Galaxy Fold. Quant à la batterie, elle représente depuis plusieurs générations l’un des principaux points faibles de la gamme.

Une bataille qui dépasse désormais Samsung

Cette hausse tarifaire intervient à un moment particulièrement stratégique. Le marché du pliable s’apprête à connaître l’arrivée de nouveaux concurrents majeurs. Apple préparerait en effet son premier iPhone pliable, souvent désigné sous le nom d’iPhone Ultra dans les rumeurs. Les analystes estiment déjà que son prix pourrait dépasser les 2 000 dollars.

Dans ce contexte, Samsung pourrait considérer que le marché est désormais prêt à accepter des tarifs encore plus élevés pour les appareils les plus avancés technologiquement.

La concurrence ne se jouera alors plus uniquement sur le prix, mais également sur l’expérience logicielle, l’autonomie, les capacités d’IA, la productivité ou encore l’écosystème.

Le marché du pliable entre dans une nouvelle phase

Pendant plusieurs années, les fabricants ont utilisé les promotions pour démocratiser progressivement les smartphones pliables. Cette période semble toucher à sa fin. Les prochaines générations de Fold et de Flip illustrent une nouvelle réalité : les appareils pliables deviennent des produits de plus en plus sophistiqués, mais aussi de plus en plus coûteux à produire.

Pour Samsung, l’enjeu sera désormais de convaincre les utilisateurs que les améliorations apportées justifient cette montée en gamme tarifaire. Car si les consommateurs acceptent de payer davantage, ils attendent en retour des avancées visibles et concrètes.

Le retour du S Pen, une meilleure autonomie et des performances renforcées pourraient justement constituer les arguments capables de rendre cette hausse plus acceptable.