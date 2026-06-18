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Anthropic : la crise autour de Fable 5 relance le débat sur la souveraineté de l’IA

Anthropic : la crise autour de Fable 5 relance le débat sur la souveraineté de l’IA

Ce qui semblait être une simple décision administrative est en train de devenir l’un des dossiers les plus sensibles de l’année dans l’industrie de l’intelligence artificielle. Depuis plusieurs jours, les modèles Fable 5 et Mythos 5 d’Anthropic restent inaccessibles à une partie du marché international après une intervention du gouvernement américain fondée sur des préoccupations de sécurité nationale.

Alors que les dirigeants des principales entreprises d’IA se réunissaient au sommet du G7 à Évian-les-Bains, la crise a pris une dimension diplomatique inattendue, révélant à quel point l’accès aux modèles d’IA les plus avancés est devenu un enjeu stratégique comparable à celui des semi-conducteurs ou des infrastructures cloud.

Une restriction qui dépasse largement Anthropic

Selon les informations communiquées cette semaine, l’administration Trump maintient les restrictions imposées aux modèles Fable 5 et Mythos 5 malgré plusieurs discussions menées en marge du G7. Interrogé par la presse, Donald Trump a déclaré que les négociations avec Anthropic se déroulaient « correctement », tandis que le secrétaire au Commerce Howard Lutnick poursuit les échanges avec les équipes de l’entreprise.

Le dossier a rapidement dépassé le cadre d’une simple relation entre une société privée et le gouvernement américain.

Le Premier ministre britannique Keir Starmer aurait directement demandé une exemption afin de rétablir l’accès aux modèles pour les entreprises et citoyens britanniques. Une requête qui aurait été rejetée par Washington. Cette décision a provoqué de vives réactions au Royaume-Uni, où plusieurs responsables politiques ont souligné la nécessité de renforcer les capacités nationales en matière d’intelligence artificielle afin de réduire la dépendance aux fournisseurs étrangers.

Une décision qui soulève des questions inédites

Au cœur du problème se trouve une interrogation juridique encore largement inexplorée. Traditionnellement, les contrôles à l’exportation concernent des produits physiques, des composants stratégiques ou certaines technologies sensibles. Dans le cas présent, il s’agit de restreindre l’accès à un service d’intelligence artificielle hébergé dans le cloud.

Cette distinction est loin d’être anodine.

Contrairement à une puce ou à un équipement industriel, un modèle d’IA accessible via une API est utilisé simultanément par des millions de personnes réparties dans le monde entier. Vérifier la nationalité réelle de chaque utilisateur devient alors extrêmement complexe.

Selon plusieurs observateurs, cette difficulté aurait conduit Anthropic à suspendre plus largement l’accès aux modèles concernés afin de se conformer aux exigences réglementaires. Cette situation révèle une réalité nouvelle : l’intelligence artificielle devient progressivement un actif stratégique dont l’accès peut être limité pour des raisons géopolitiques.

L’origine du conflit : une faille de sécurité contestée

L’administration américaine justifie sa décision par l’existence présumée d’une méthode permettant de contourner certaines protections de sécurité intégrées à Fable 5. Selon plusieurs sources, Amazon aurait alerté les autorités après qu’une équipe de recherche a identifié une technique capable de pousser le modèle à analyser du code informatique et à corriger certaines vulnérabilités logicielles.

Anthropic conteste toutefois l’interprétation de ces résultats.

L’entreprise affirme que les éléments présentés ne constituent pas une faille généralisée et souligne que des capacités similaires sont déjà accessibles via d’autres modèles concurrents actuellement disponibles sur le marché.

Plusieurs experts en cybersécurité ont également signé une lettre ouverte critiquant la mesure, estimant qu’elle pourrait affaiblir l’écosystème américain de l’IA tout en créant une incertitude importante pour les entreprises.

Un signal d’alarme pour l’Europe et ses alliés

Au-delà du cas spécifique d’Anthropic, cette affaire pourrait avoir des conséquences durables sur la stratégie technologique de nombreux pays. Le Canada, le Royaume-Uni et plusieurs États européens suivent le dossier avec attention. Pour certains responsables politiques, cet épisode démontre la fragilité d’un modèle dans lequel les infrastructures et les modèles d’IA les plus avancés restent concentrés entre les mains d’un nombre limité d’entreprises américaines.

L’idée d’un cadre réservé à des « partenaires de confiance » aurait été évoquée lors des discussions du G7, mais aucune solution concrète n’a émergé pour l’instant.

Cette crise pourrait ainsi renforcer les initiatives visant à développer des alternatives nationales ou régionales capables de réduire cette dépendance.

Une relation déjà tendue entre Anthropic et Washington

Le contexte politique n’arrange rien. Les relations entre Anthropic et l’administration Trump se sont progressivement dégradées ces derniers mois, notamment autour des questions liées à l’utilisation militaire de l’intelligence artificielle.

La situation est d’autant plus ironique que quelques jours avant le déclenchement de la crise, le PDG d’Anthropic, Dario Amodei, plaidait publiquement pour que les gouvernements disposent d’un pouvoir d’intervention sur les modèles d’IA jugés insuffisamment sûrs.

Quelques jours plus tard, son entreprise se retrouvait confrontée à une mesure de ce type.

L’IA entre dans l’ère de la géopolitique

Quelle que soit l’issue des négociations, l’épisode marque un tournant important pour l’industrie. Pendant plusieurs années, le débat autour de l’intelligence artificielle s’est concentré sur les performances des modèles, leur coût ou leurs capacités techniques. Désormais, la question de l’accès devient tout aussi stratégique.

Les entreprises qui construisent leurs produits sur des modèles tiers découvrent un nouveau risque : celui d’une interruption décidée par une autorité gouvernementale pour des raisons de sécurité nationale.

À mesure que l’IA devient une infrastructure essentielle de l’économie numérique, les modèles les plus avancés pourraient être traités comme des ressources stratégiques comparables à l’énergie, aux réseaux de télécommunications ou aux semi-conducteurs.

L’affaire Anthropic pourrait ainsi être retenue comme le moment où l’intelligence artificielle a définitivement quitté le domaine de l’innovation technologique pour entrer dans celui de la géopolitique.