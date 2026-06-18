Après des années d’absence sur le marché des PC de salon, Valve semble se rapprocher du retour de la Steam Machine. Une nouvelle fuite repérée dans la base de données Geekbench vient en effet alimenter les spéculations autour du projet, en dévoilant ce qui pourrait être l’un des derniers prototypes de la future machine.

L’élément le plus intéressant ne concerne pas uniquement les performances observées, mais également le système utilisé : SteamOS.

Pour de nombreux observateurs, cette apparition suggère que Valve est désormais en phase avancée d’optimisation logicielle, une étape généralement associée à l’approche d’un lancement commercial.

Valve Fremont : le nom de code qui intrigue la communauté

Le benchmark met en lumière un système identifié sous le nom de « Valve Fremont », un nom déjà associé à plusieurs reprises aux rumeurs entourant la prochaine Steam Machine. La configuration observée repose sur un processeur AMD personnalisé doté de 6 cœurs et 12 threads capable d’atteindre une fréquence de 4,86 GHz.

Selon les résultats publiés sur Geekbench 6.7.1, la machine aurait obtenu 2 334 points en monocœur et 7 316 points en multicœur. Des performances relativement proches de celles observées lors de précédents tests réalisés sous Windows.

Cette stabilité laisse penser que le passage vers SteamOS n’entraîne pas de perte significative de puissance, un point particulièrement important pour Valve qui cherche à démontrer la maturité de son écosystème Linux.

SteamOS entre dans sa phase finale

L’apparition de SteamOS dans ces nouveaux tests constitue probablement l’information la plus révélatrice. Jusqu’à présent, plusieurs benchmarks attribués à la machine avaient été réalisés sous Windows. Voir désormais le système fonctionner sous l’environnement logiciel de Valve indique que le constructeur travaille activement à finaliser l’expérience utilisateur.

Depuis le succès du Steam Deck, SteamOS est devenu l’un des actifs stratégiques les plus importants de Valve. L’entreprise cherche progressivement à construire un écosystème capable de rivaliser avec Windows dans le domaine du jeu vidéo PC tout en offrant une expérience simplifiée et davantage orientée console.

La future Steam Machine pourrait ainsi devenir la vitrine de cette stratégie.

Des performances qui dépasseraient les consoles actuelles

Les détails du benchmark révèlent également des résultats particulièrement solides dans plusieurs scénarios de calcul. Le processeur AMD personnalisé se distingue notamment dans le rendu PDF, le traitement de bibliothèques photo, les tâches liées au ray tracing, la compression d’actifs et la compilation de code.

Certaines charges multicœurs affichent des scores particulièrement élevés, suggérant un niveau de performances supérieur à celui des consoles actuelles.

Si ces résultats se confirment sur le produit final, Valve pourrait proposer une machine capable de combiner la simplicité d’une console avec la flexibilité et la puissance d’un PC gaming moderne.

Le retour d’une idée longtemps en avance sur son temps

La Steam Machine occupe une place particulière dans l’histoire récente du jeu vidéo. Lorsque Valve a lancé le concept au milieu des années 2010, le marché n’était probablement pas prêt. Les performances des composants, la maturité de Linux pour le jeu et la fragmentation des différents modèles avaient limité l’adoption du projet.

Dix ans plus tard, le contexte est radicalement différent.

Le succès du Steam Deck a démontré qu’un système basé sur Linux pouvait séduire massivement les joueurs. Les progrès de Proton ont également considérablement amélioré la compatibilité des jeux Windows avec SteamOS. Autrement dit, Valve dispose aujourd’hui de plusieurs éléments qui faisaient défaut lors de la première tentative.

Le prix pourrait devenir l’élément décisif

Reste une inconnue majeure : le tarif. Les caractéristiques techniques aperçues dans les différents benchmarks laissent entrevoir une machine relativement ambitieuse sur le plan matériel. Cette montée en gamme pourrait toutefois se traduire par un prix plus élevé que celui des consoles traditionnelles.

Valve a souvent privilégié une stratégie agressive sur le prix de ses produits, comme en témoigne le Steam Deck. Mais le niveau de performances attendu sur cette nouvelle machine pourrait rendre cet exercice plus complexe.

Une nouvelle étape dans la stratégie matérielle de Valve

Au-delà du simple lancement d’un nouveau produit, cette future Steam Machine pourrait représenter une étape importante dans l’évolution de Valve. L’entreprise ne cherche plus uniquement à vendre des jeux via Steam. Elle construit progressivement un écosystème complet mêlant matériel, système d’exploitation et plateforme logicielle.

Dans cette vision, SteamOS devient l’équivalent de ce qu’Android représente pour Google ou iOS pour Apple : une couche stratégique permettant de contrôler l’expérience utilisateur de bout en bout.

Si les rumeurs d’un lancement à l’été 2026 se confirment, la Steam Machine pourrait ainsi devenir le premier véritable PC de salon conçu autour de cette philosophie.

Et après le succès du Steam Deck, Valve semble mieux placé que jamais pour donner une seconde vie à un projet qui avait peut-être simplement quelques années d’avance sur son époque.