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OPPO Find X10 Pro : fuite sur un flagship avec double capteur 200 mégapixels et batterie 8 000 mAh

OPPO Find X10 Pro : fuite sur un flagship avec double capteur 200 mégapixels et batterie 8 000 mAh

Alors que la prochaine génération de smartphones Android haut de gamme commence progressivement à se dessiner, une nouvelle fuite attire déjà l’attention autour du futur OPPO Find X10 Pro.

Relayées par le leaker réputé Digital Chat Station, les informations évoquent un appareil qui pourrait marquer une rupture importante dans la stratégie du constructeur chinois. Entre photographie ultra haute définition, autonomie record et nouvelle génération de puces 2 nm, OPPO semblerait vouloir franchir un nouveau cap sur le segment premium.

Bien entendu, ces éléments concernent encore un prototype d’ingénierie et devront être confirmés lors de l’annonce officielle. Mais si ces caractéristiques se concrétisent, le Find X10 Pro pourrait rapidement s’imposer comme l’un des smartphones Android les plus impressionnants de 2027.

Un écran OLED LTPO nouvelle génération

Selon la fuite, l’appareil adopterait un écran OLED LTPO plat de 6,78 pouces affichant une définition 1,5K. OPPO poursuivrait ainsi sa stratégie consistant à privilégier les dalles plates sur ses modèles premium, une tendance de plus en plus appréciée par les utilisateurs en quête d’une meilleure ergonomie et d’une utilisation plus confortable du stylet ou des gestes tactiles.

Le prototype utiliserait également un nouveau substrat développé par Tianma, l’un des fournisseurs d’écrans les plus importants du marché chinois.

Les caractéristiques évoquées incluent des bordures extrêmement fines sur les quatre côtés, des angles plus généreusement arrondis, une meilleure efficacité énergétique et une qualité d’affichage améliorée. Cette évolution pourrait permettre à OPPO de rivaliser directement avec les meilleures dalles proposées actuellement par Samsung Display et BOE.

Le Dimensity 9600 pourrait inaugurer l’ère des puces 2 nm

Sous le capot, le Find X10 Pro serait alimenté par le futur Dimensity 9600 de MediaTek. Cette plateforme représenterait l’une des premières générations de processeurs mobiles gravés en 2 nanomètres, une étape majeure pour l’industrie des semi-conducteurs. L’intérêt ne se limite pas à un simple gain de performances. Une gravure plus avancée permet généralement une meilleure efficacité énergétique, une réduction de la chauffe, des capacités IA renforcées et une autonomie améliorée.

MediaTek poursuit ainsi son offensive sur le segment premium, où ses dernières générations Dimensity ont déjà commencé à concurrencer sérieusement les Snapdragon haut de gamme de Qualcomm.

Une configuration photo qui vise l’excellence

La photographie semble constituer l’un des axes stratégiques majeurs de ce futur flagship. Selon Digital Chat Station, OPPO préparerait un système photo particulièrement ambitieux composé d’un capteur principal Samsung HPC de 200 mégapixels, d’un téléobjectif de 200 mégapixels à grand capteur et d’un capteur multispectral de 3 mégapixels.

Le capteur principal adopterait un format proche de 1/1,3 pouce, ce qui le placerait parmi les plus grands capteurs utilisés sur un smartphone. L’association de deux modules de 200 mégapixels constitue probablement l’élément le plus remarquable de cette fuite.

Cette configuration pourrait permettre des zooms numériques de très haute qualité, un recadrage avancé sans perte visible, des portraits plus détaillés et une meilleure flexibilité photographique. Le capteur multispectral, de son côté, pourrait contribuer à améliorer la fidélité des couleurs et l’analyse des scènes, un domaine où Oppo investit régulièrement depuis plusieurs générations.

Une batterie qui pourrait redéfinir les standards du haut de gamme

L’autre évolution majeure concernerait l’autonomie. Le Find X10 Pro viserait une batterie de l’ordre de 8 000 mAh, un chiffre particulièrement impressionnant pour un smartphone premium. À titre de comparaison, le Find X9 Pro embarquait déjà une batterie de 7 500 mAh.

Cette progression illustre une tendance forte du marché chinois : l’adoption de nouvelles technologies de batteries à haute densité permettant d’augmenter significativement la capacité sans accroître proportionnellement l’épaisseur des appareils.

La recharge sans fil resterait également au programme, un élément devenu incontournable sur ce segment.

Une fiche technique tournée vers la durabilité

OPPO ne miserait pas uniquement sur les performances. Le smartphone intégrerait également un capteur d’empreintes ultrasonique, une certification IP68 et une certification IP69. Cette double certification garantirait une protection avancée contre l’eau, la poussière et certains environnements plus exigeants.

Le constructeur poursuit ainsi la montée en gamme de ses produits, en renforçant non seulement les performances mais aussi la robustesse globale de ses appareils.

OPPO prépare un smartphone sans compromis

Cette fuite illustre parfaitement l’évolution actuelle du marché Android premium. La bataille ne se joue plus uniquement sur la puissance brute ou le nombre de mégapixels. Les fabricants cherchent désormais à combiner plusieurs éléments clés : photographie professionnelle, autonomie exceptionnelle, intelligence artificielle embarquée, matériaux premium et résistance accrue.

Le futur OPPO Find X10 Pro semble s’inscrire pleinement dans cette logique. L’association d’une batterie proche des 8 000 mAh, d’un processeur 2 nm de nouvelle génération et d’un système photo reposant sur deux capteurs de 200 mégapixels pourrait faire de ce modèle l’un des smartphones Android les plus complets de sa génération.

Si ces caractéristiques sont confirmées, Oppo ne cherchera pas simplement à concurrencer Samsung ou Xiaomi. La marque pourrait bien viser une nouvelle référence du très haut de gamme Android.