Après des années de retard face à la concurrence, Samsung semble enfin prête à intégrer une fonctionnalité aussi simple qu’utile à ses smartphones Galaxy. Alors que les tests de One UI 9 se poursuivent sur la série Galaxy S26, une nouveauté repérée dans les dernières versions bêta attire particulièrement l’attention : l’arrivée d’un indicateur de vitesse réseau directement dans la barre d’état.

Une fonction banale sur de nombreux smartphones Android, mais étonnamment absente de l’écosystème Galaxy jusqu’à aujourd’hui.

Un indicateur de débit en temps réel directement dans la barre d’état

Repérée par SammyGuru, cette nouveauté apparaît dans la dernière version du module QuickStar, intégré à l’écosystème de personnalisation Good Lock. Une fois activé, l’outil affiche en temps réel les vitesses de téléchargement et d’envoi de données directement dans la barre supérieure du système.

Les informations sont présentées automatiquement en : Ko/s, Mo/s et Go/s, selon l’activité réseau du moment.

L’indicateur fonctionne aussi bien en Wi-Fi qu’en réseau mobile et permet d’identifier instantanément si une connexion est réellement active ou si un ralentissement provient du réseau.

Pour les utilisateurs avancés, cette fonction évite de passer par des applications tierces souvent plus gourmandes en ressources et parfois envahissantes.

Une absence qui devenait difficile à justifier

Ce qui surprend le plus n’est pas l’arrivée de cette fonctionnalité, mais plutôt le temps qu’il a fallu à Samsung pour l’adopter. Des constructeurs comme OnePlus, OPPO, Xiaomi ou Realme proposent ce type d’indicateur depuis plusieurs générations, y compris sur des smartphones d’entrée de gamme.

Dans un contexte où les usages cloud, le streaming vidéo, le gaming mobile et les services IA dépendent fortement de la qualité de connexion, disposer d’un retour visuel immédiat sur l’activité réseau apparaît désormais comme une évidence.

Samsung semble finalement avoir entendu les demandes de sa communauté.

One UI 9 mise aussi sur l’IA et la personnalisation

Cette nouveauté s’inscrit dans une mise à jour plus large de One UI 9. Les dernières versions bêta intègrent également de nouvelles fonctionnalités dopées à l’intelligence artificielle, des options d’accessibilité renforcées, davantage de possibilités de personnalisation via Good Lock, et une amélioration de la confidentialité et de la sécurité.

Samsung aurait notamment renforcé son mode Lockdown, permettant de désactiver rapidement les méthodes d’authentification biométrique lorsque la situation l’exige.

Un lancement attendu avec les prochains Galaxy pliables

Le programme bêta de One UI 9 est actuellement disponible dans plusieurs marchés, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Allemagne, la Corée du Sud, l’Inde et la Pologne. Samsung devrait étendre progressivement le déploiement à d’autres régions avant la sortie stable prévue cet été.

Selon les dernières rumeurs, la version finale de One UI 9 pourrait être dévoilée dès juillet, en même temps que les prochains smartphones pliables Galaxy Z Fold et Galaxy Z Flip.

Une petite nouveauté qui change l’expérience au quotidien

L’indicateur de vitesse réseau ne révolutionnera pas One UI à lui seul. Pourtant, il illustre parfaitement une tendance actuelle chez Samsung : écouter davantage les retours des utilisateurs et combler certaines lacunes historiques de son interface.

Parfois, les fonctionnalités les plus appréciées ne sont pas les plus spectaculaires. Elles sont simplement celles que les utilisateurs attendaient depuis longtemps.