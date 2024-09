OnePlus Nord Buds 3 : Des écouteurs abordables à découvrir le 17 septembre

Si vous trouvez que OnePlus pourrait ajouter un peu plus de diversité à sa gamme déjà bien remplie d’écouteurs sans fil, marquez bien la date du 17 septembre dans votre calendrier. Ce sera bien le mardi 17 septembre 2024 que OnePlus prévoit de dévoiler ses nouveaux Nord Buds 3, un modèle qui promet d’être abordable, comme l’a confirmé OnePlus sur les réseaux sociaux cette semaine.

Une page Web officielle dédiée à ce produit encore non annoncé est déjà accessible, bien que les informations disponibles se limitent pour l’instant au nom des écouteurs et à une image floutée de l’étui des OnePlus Nord Buds 3. Plus de détails devraient être révélés prochainement sur cette page.

Heureusement, Yogesh Brar a déjà dévoilé certains éléments sur les réseaux sociaux, présentant les écouteurs dans deux couleurs différentes et partageant leurs principales caractéristiques.

Les teintes « Harmonic Gray » et « Melodic White » affichées ici ne sont pas identiques aux coloris « Soft Jade » et « Starry Black » des Nord Buds 3 Pro existants, mais l’esthétique générale ne devrait apparemment pas beaucoup changer.

OnePlus Nord Buds 3 : Un design analogue avec des performances prometteuses

Visuellement, les OnePlus Nord Buds 3 semblent très similaires aux Nord Buds 3 Pro, mais ce qui est peut-être plus important, c’est qu’ils devraient conserver presque tous les principaux atouts de ces derniers. On peut s’attendre à retrouver un grand et puissant driver en titane de 12,4 mm, la technologie BassWave 2.0 de pointe, le support de l’audio 3D, la réduction active du bruit (ANC), la double connexion (dual pairing), la fonction Google Fast Pair, ainsi qu’un mode à faible latence de 94 ms pour une expérience de jeu fluide.

Cependant, étant donné que les Nord Buds 3 seront évidemment proposés à un prix inférieur à celui de leurs grands frères, il faudra s’attendre à quelques concessions. La durée de vie de la batterie, par exemple, pourrait être légèrement réduite à environ 43 heures, et l’ANC pourrait être un peu moins performant. Mais si ce sont les seuls compromis et que leur prix tourne autour des 50 euros, ils pourraient bien représenter l’une des meilleures offres du marché.

Bien entendu, nous ne nous attendons pas à ce que OnePlus rivalise avec Apple ou Samsung pour le titre des meilleurs écouteurs sans fil avec ce modèle en particulier. Toutefois, en termes de rapport qualité-prix, il sera difficile de trouver mieux durant cette période de fêtes de fin d’année.