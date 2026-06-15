Les indiscrétions autour des smartphones à venir proviennent généralement de chaînes d’approvisionnement, de certifications ou de célèbres leakers. Cette fois, Samsung a choisi une méthode beaucoup plus directe — involontairement.

Le constructeur sud-coréen a brièvement publié la page officielle du Galaxy A27 sur son site tchèque avant de la retirer quelques heures plus tard. Une erreur de mise en ligne qui a toutefois suffi pour révéler l’intégralité de la fiche technique du futur représentant de la gamme Galaxy A.

Résultat : le prochain smartphone milieu de gamme de Samsung n’a désormais presque plus aucun secret.

Un écran AMOLED 120 Hz qui monte en gamme

Le Galaxy A27 embarque un écran Super AMOLED de 6,7 pouces affichant une définition Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Sur le papier, Samsung continue ainsi d’apporter des caractéristiques autrefois réservées au haut de gamme vers des segments plus accessibles. La fluidité offerte par le 120 Hz devient progressivement un standard du milieu de gamme, mais reste un argument solide face à certains concurrents qui se contentent encore de 90 Hz.

L’autre évolution visible concerne la caméra frontale. Samsung abandonne l’encoche en goutte d’eau Infinity-U au profit d’un poinçon central Infinity-O, un choix plus moderne qui rapproche visuellement le Galaxy A27 des modèles premium de la marque.

Snapdragon remplace Exynos

L’un des changements les plus intéressants se trouve sous le capot. Samsung troque les puces Exynos 1380 et Exynos 1280 utilisées sur les générations précédentes pour un Snapdragon 6 Gen 3 signé Qualcomm.

Gravé en 4 nanomètres, ce processeur mise davantage sur l’efficacité énergétique que sur la puissance brute. Il apporte néanmoins une compatibilité avec les fonctions d’intelligence artificielle modernes tout en promettant une meilleure autonomie et une gestion thermique plus maîtrisée.

Le smartphone sera proposé avec 6 Go de mémoire vive, 128 Go ou 256 Go de stockage et un emplacement microSD permettant d’étendre la capacité jusqu’à 2 To. À l’heure où même certains smartphones haut de gamme abandonnent totalement l’extension mémoire, ce détail pourrait séduire les utilisateurs attachés à la flexibilité du stockage local.

Une configuration photo pragmatique

Samsung conserve une formule classique pour la photographie. Le Galaxy A27 intègre un triple module arrière composé d’un capteur principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique, un ultra grand-angle de 5 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels. Si la présence d’un objectif macro continue de diviser, Samsung privilégie ici un positionnement tarifaire agressif plutôt qu’une configuration plus ambitieuse intégrant un téléobjectif.

À l’avant, le constructeur mise sur un capteur selfie de 12 mégapixels capable d’enregistrer des vidéos en 4K à 30 images par seconde, une caractéristique encore relativement rare dans cette catégorie tarifaire.

Six ans de mises à jour et Samsung DeX

L’un des arguments majeurs du Galaxy A27 pourrait finalement être logiciel. Le smartphone arrive avec Android 16 et One UI 8,5, tandis que Samsung promet six années de mises à jour Android et de correctifs de sécurité.

Peu de constructeurs offrent actuellement un tel niveau de suivi sur un appareil de milieu de gamme.

Plus surprenant encore, Samsung intègre également la compatibilité avec Samsung DeX, sa solution permettant de transformer le smartphone en environnement de travail proche d’un ordinateur lorsqu’il est connecté à un écran externe.

Cette fonctionnalité, longtemps réservée aux modèles premium Galaxy S et Galaxy Z, poursuit donc sa démocratisation.

Batterie, résistance et design

Le Galaxy A27 embarque une batterie de 5 000 mAh compatible avec une recharge filaire de 25 W. Côté construction, l’appareil bénéficie d’une certification IP64 contre les éclaboussures et la poussière, d’une protection Gorilla Glass Victus+ et d’un capteur d’empreintes latéral.

Avec seulement 7,8 mm d’épaisseur pour 200 grammes, Samsung conserve également un format relativement fin malgré une batterie généreuse.

Quatre coloris sont prévus au lancement : Noir, Bleu, Vert clair et Rose.

Prix : Samsung vise le cœur du marché européen

Selon les informations publiées accidentellement par Samsung, le Galaxy A27 sera commercialisé en Europe aux tarifs suivants :

349 € pour la version 128 Go

439 € pour la version 256 Go

Face à la montée en puissance des marques chinoises sur le segment des 300 à 400 euros, Samsung semble miser sur ses points forts traditionnels : qualité d’écran, longévité logicielle, certification IP et intégration de l’écosystème Galaxy.

Un milieu de gamme qui devient de plus en plus premium

Le Galaxy A27 illustre parfaitement l’évolution du marché Android. Les différences entre les smartphones milieu de gamme et les modèles premium continuent de se réduire.

Écran AMOLED 120 Hz, stockage extensible, compatibilité DeX, six ans de mises à jour et design modernisé : Samsung ne cherche plus uniquement à proposer un téléphone abordable, mais une expérience complète capable de durer plusieurs années.

Si le capteur macro de 2 MP apparaît aujourd’hui comme un choix conservateur, l’ensemble de la fiche technique positionne néanmoins le Galaxy A27 comme un candidat sérieux pour ceux qui recherchent un smartphone équilibré sans franchir la barre des 500 euros.