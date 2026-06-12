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Echo Hub : Amazon revoit enfin l’interface de son tableau de bord domotique

Echo Hub : Amazon revoit enfin l’interface de son tableau de bord domotique

Amazon déploie une mise à jour gratuite pour le Echo Hub, son écran mural dédié à la maison connectée. Après l’arrivée d’Alexa+, l’appareil gagne désormais une interface plus claire, plus personnalisable et mieux adaptée au pilotage quotidien des objets connectés.

L’objectif est simple : transformer le Echo Hub en véritable centre de contrôle domestique, et non plus seulement en écran Alexa amélioré.

Une page d’accueil entièrement repensée

La nouvelle interface permet d’afficher davantage d’informations et de commandes sur l’écran. Les utilisateurs peuvent organiser leur tableau de bord par pièce ou par fonction, comme « Chambre », « Rez-de-chaussée » ou « Climat ». Chaque groupe peut être modifié, réorganisé et contrôlé d’un seul geste.

Amazon ajoute aussi la possibilité de créer de nouveaux groupes directement depuis la barre inférieure.

Les sections et les tuiles peuvent désormais être déplacées, ajoutées, supprimées ou redimensionnées par glisser-déposer.

Les appareils les plus utilisés peuvent ainsi occuper plus d’espace sur l’écran, tandis que les éléments secondaires restent plus discrets. Un appui sur les trois points d’un appareil donne accès à des réglages plus fins, comme la luminosité précise d’une ampoule, la couleur via une roue chromatique ou les contrôles avancés d’un appareil compatible.

Ring AI et Alexa Plus s’invitent dans la vidéosurveillance

Le Echo Hub gagne également l’accès à Video Search de Ring AI. Cette fonction permet de rechercher des événements dans les vidéos de caméras avec des requêtes en langage naturel. Alexa+ peut aussi générer des résumés d’événements détectés par les caméras.

Pour les foyers équipés de plusieurs caméras Ring, c’est une amélioration importante : moins de navigation manuelle, plus de contexte immédiatement exploitable.

Les routines plus accessibles

Amazon met aussi en avant un accès rapide aux routines les plus utilisées. Elles peuvent être affichées depuis l’écran d’accueil ou l’onglet automatisations, puis déclenchées d’un simple toucher.

Une mise à jour nécessaire

Le Echo Hub avait une bonne idée de départ, mais son interface de 2024 manquait de densité et de souplesse. Avec cette refonte, Amazon corrige l’essentiel : plus de personnalisation, plus de contrôles visibles, et une meilleure intégration de l’IA domestique.

Le Echo Hub commence enfin à ressembler au tableau de bord intelligent qu’il aurait dû être dès le lancement.