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Amazon Leo : le réseau satellite atteint un cap clé avant son lancement commercial

Amazon Leo : le réseau satellite atteint un cap clé avant son lancement commercial

Amazon franchit une étape importante dans le développement de son futur service d’Internet par satellite. Après son dernier lancement, le projet Amazon Leo compte désormais 396 satellites en orbite basse, un nombre que l’entreprise estime suffisant pour commencer à proposer un service continu sur une partie du globe.

Selon Chris Weber, vice-président en charge des activités commerciales et des produits d’Amazon Leo, cette étape permet au projet de rester dans les délais fixés pour un lancement commercial prévu d’ici le milieu de l’année 2026.

Un premier réseau désormais opérationnel

Avec près de 400 satellites désormais déployés, Amazon estime disposer d’une couverture suffisante pour assurer un service permanent sur certaines latitudes. L’entreprise reste toutefois prudente.

Comme ce fut le cas lors des débuts de Starlink, les premiers utilisateurs devront probablement composer avec une couverture encore limitée et des performances qui évolueront progressivement au fil des futurs lancements.

Un scénario similaire aux débuts de Starlink

L’histoire rappelle fortement les premiers pas de Starlink, le réseau satellite développé par SpaceX. Lorsque SpaceX a ouvert sa phase de test baptisée « Better Than Nothing Beta » en 2020, le réseau comptait déjà près de 900 satellites en orbite basse.

À cette époque, le service était principalement disponible dans certaines régions du nord des États-Unis et du Canada.

Les premiers abonnés faisaient état d’interruptions régulières, d’une forte sensibilité aux obstacles comme les arbres ou les bâtiments, de débits compris entre 50 et 150 Mb/s et d’une latence oscillant entre 20 et 40 millisecondes. Deux ans plus tard, les performances et la couverture s’étaient considérablement améliorées grâce au déploiement de milliers de satellites supplémentaires.

Encore loin de Starlink

Aujourd’hui, SpaceX bénéficie d’une avance considérable. Le réseau Starlink compte désormais plus de 10 000 satellites opérationnels, offrant un accès Internet dans plus de 160 pays.

Selon les offres et les conditions d’utilisation, les utilisateurs peuvent atteindre en moyenne environ 200 Mb/s en téléchargement, entre 10 et 40 Mb/s en envoi et une latence proche de 25 ms.

Amazon devra encore lancer plusieurs milliers de satellites avant d’espérer atteindre un niveau comparable.

Plus de 3 200 satellites prévus

Le projet Amazon Leo prévoit au total le déploiement de 3 232 satellites en orbite basse. Les futurs lancements permettront progressivement d’améliorer les débits, d’augmenter la capacité du réseau et d’étendre la couverture mondiale.

Comme pour Starlink, les performances devraient évoluer au fil du déploiement de la constellation.

Un programme qui a pris du retard

Si Amazon maintient désormais son objectif de lancement commercial en 2026, le projet accuse tout de même un certain retard. L’une des principales difficultés provient de Blue Origin, l’entreprise spatiale fondée par Jeff Bezos. Le développement du lanceur réutilisable New Glenn, censé assurer une partie des missions de déploiement des satellites Leo, a connu plusieurs reports, ralentissant le calendrier initial.

Amazon s’appuie également sur d’autres opérateurs de lancement afin d’accélérer le déploiement de sa constellation.

Une nouvelle concurrence pour Starlink

Même si Starlink conserve aujourd’hui une avance très confortable, Amazon dispose de moyens financiers considérables pour s’imposer sur ce marché stratégique. Le secteur de l’Internet par satellite connaît une croissance rapide, portée par les besoins de connectivité dans les zones rurales, les transports maritimes, l’aviation et les régions mal desservies par les réseaux terrestres.

Les premiers utilisateurs d’Amazon Leo devront probablement faire preuve de patience lors du lancement du service, mais l’expérience de Starlink montre que les performances peuvent progresser rapidement à mesure que la constellation s’étoffe.

La véritable bataille entre Amazon Leo et Starlink ne fait donc que commencer.