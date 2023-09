Le Echo Hub est le premier véritable hub de maison connectée d’Amazon

Je rêve depuis longtemps d’avoir une sorte de hub connecté digne de ce nom. Un appareil toujours allumé, qui me montre toujours les choses que je veux contrôler à un moment donné. Pas énorme. Pas encombrant.

Le nouvel Amazon Echo Hub, présenté lors de l’événement 2023 d’Amazon semble tout à fait correspondre à ce profil. Il s’agit d’un écran tactile que vous utiliserez pour contrôler tous vos appareils. Appareil à écran tactile de 8 pouces, le Echo Hub partage le même ADN que l’écran intelligent Echo Show, mais il s’agit fondamentalement d’un nouvel appareil.

Et, hormis d’être un objet très élégant, le Hub Echo est très simple. Vous êtes censé l’acheter, l’installer et l’utiliser vous-même.

Ce contrôle devient encore plus intelligent — ou du moins plus facile à configurer — avec la nouvelle fonction Map View, qui utilise le LiDAR d’un iPhone 12 ou plus récent pour scanner les pièces et construire un plan d’étage. Cette technologie n’est pas nouvelle — la plupart des meilleurs aspirateurs robots le font déjà automatiquement — mais elle est nouvelle pour Alexa, et elle vous permet de construire visuellement l’installation de votre maison connectée au lieu de dire simplement « Lampe dans la chambre » ou autre. Le visuel est intrinsèquement meilleur.

Le Echo Hub peut être fixé au mur, et il a fière allure sur un mur. Amazon affirme qu’il est facile à installer. Vous disposez de plusieurs options pour l’alimenter — c’est le genre de détail que les images de presse soignées avec des câbles d’alimentation cachés ont tendance à ignorer — donc son esthétique dépendra de votre installation. Et si vous n’avez pas envie de vous occuper de tout cela, vous pouvez simplement vous procurer un Hub et le poser sur un comptoir à l’aide d’un support pratique. Mais une fois que vous aurez vu une installation propre, vous en voudrez un. Plus d’un, en fait. Les entrées, les bureaux et les salons sont les emplacements privilégiés, et le prix du Hub est tel que vous pouvez en acheter deux sans vous ruiner.

La navigation dans les différents contrôles et widgets ressemble à ce que l’on attend d’un appareil à moins de 200 euros, en particulier d’un appareil qui n’est pas encore commercialisé. On peut se demander dans quelle mesure, à ce niveau de prix, Amazon sera capable de maintenir la fluidité des graphiques, mais ce n’est pas un problème à résoudre aujourd’hui.

Pourquoi voudrais-je cet appareil plutôt qu’un Echo Show 8 ?

La réponse dépend très certainement de l’endroit où vous allez placer l’appareil et de votre envie de bénéficier de l’interface de contrôle de la maison du Hub. Il s’agit de deux produits très différents avec deux objectifs différents. Tous deux prennent en charge les normes Zigbee, Sidewalk, Thread, Bluetooth et Matter pour la maison connectée. Les deux ont un écran de 8 pouces. Tous deux émettent des sons.

Si vous voulez vraiment contrôler visuellement votre maison, vous voudrez un Hub. Si vous vous intéressez davantage au son et à un contrôle plus occasionnel de la maison — encore une fois, tout cela fonctionne via des API et vous devriez donc être en mesure de faire tout ce que vous pouvez faire avec le Hub sur un appareil Echo — vous devriez opter pour le Echo Show 8.

Au lieu d’une caméra, le Echo Hub dispose d’un capteur infrarouge qu’il utilise pour se réveiller lorsque vous vous approchez, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de taper une fois puis de retaper pour activer l’un des widgets de la maison connectée sur l’écran tactile – tels que l’allumage des lumières ou la visualisation d’une caméra de sécurité.

Disponible en précommande prochainement et expédié dans le courant de l’année au prix de 200 euros, le Hub Echo sera accompagné d’un support mural, d’un adaptateur d’alimentation et d’un câble (USB-A à C). Amazon vendra des cadres décoratifs en bois, en blanc (qui peut être peint) et en métal au prix de 19,99 euros chacun, et le support de table coûtera 29,99 euros.