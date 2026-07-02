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Faux Steam Machine à prix cassé ? Cette mini console SteamOS venue de Chine soulève de sérieux doutes

Faux Steam Machine à prix cassé ? Cette mini console SteamOS venue de Chine soulève de sérieux doutes

Depuis l’annonce de la nouvelle Steam Machine de Valve, les alternatives à bas prix se multiplient sur les places de marché en ligne. Mais, certaines offres semblent tout simplement trop belles pour être vraies.

Une configuration récemment repérée en Chine promet des performances impressionnantes sous SteamOS pour moins de 610 euros… au prix de plusieurs incohérences techniques.

Une « Steam Machine » bien moins chère que celle de Valve

La nouvelle Steam Machine de Valve a surpris autant par son format compact que par son tarif dépassant les 1 000 euros. Sans surprise, de nombreux vendeurs tentent désormais de séduire les joueurs avec des alternatives nettement plus abordables.

Repérée par VideoCardz après avoir circulé sur Reddit, une annonce chinoise propose un mini PC inspiré de la Steam Machine affiché à 4 680 yuans, soit environ 605 euros.

Sur le papier, la configuration paraît particulièrement attractive :

Processeur AMD Ryzen 5 5500

Carte graphique Radeon RX 6750 GRE 10 Go

16 Go de mémoire DDR5

SSD NVMe de 2 To

SteamOS préinstallé

À première vue, difficile de trouver mieux à ce niveau de prix. Pourtant, plusieurs détails techniques remettent rapidement cette annonce en question.

Des caractéristiques qui ne tiennent pas la route

Le premier élément problématique concerne le processeur. Le Ryzen 5 5500 appartient à la plateforme AM4, laquelle prend exclusivement en charge la mémoire DDR4. Or l’annonce mentionne clairement 16 Go de DDR5, une combinaison tout simplement impossible avec ce processeur.

Autre incohérence majeure : la présence d’une Radeon RX 6750 GRE. Il s’agit d’une carte graphique de bureau au format PCI Express, bien plus volumineuse qu’une puce graphique mobile. Son intégration dans un châssis aussi compact paraît extrêmement improbable.

Selon VideoCardz, les images utilisées dans l’annonce ressemblent fortement à celles du CHUWI UBox, un mini PC qui repose sur des processeurs avec GPU intégré et dont le boîtier ne dispose pas de l’espace nécessaire pour accueillir une carte graphique dédiée de cette taille.

Même le prix paraît difficile à justifier

Au-delà des caractéristiques techniques, c’est également le tarif qui interpelle. En additionnant simplement le coût estimé des principaux composants sur le marché chinois — processeur, carte graphique, mémoire, SSD et carte mère — le total atteint déjà environ 4 375 yuans (près de 565 euros).

Ce calcul ne prend pourtant pas en compte le boîtier, l’alimentation, le système de refroidissement, l’assemblage et les accessoires présentés sur les visuels promotionnels, comme la manette. Autrement dit, la marge restante paraît extrêmement faible, voire inexistante, ce qui renforce les doutes sur la véracité de cette configuration.

Toutes les alternatives SteamOS ne sont pas à écarter

Cette annonce ne signifie pas que tous les mini PC compatibles SteamOS soient douteux. Au contraire, plusieurs fabricants proposent aujourd’hui des machines compactes capables d’exécuter SteamOS ou des distributions Linux optimisées pour le jeu. L’engouement autour du Steam Deck et de l’écosystème SteamOS pousse d’ailleurs de nombreux constructeurs à investir ce segment.

En revanche, lorsqu’une fiche technique associe des composants incompatibles entre eux ou affiche un prix difficilement explicable, la prudence reste de mise.

Un marché qui attire déjà les imitateurs

Le succès de SteamOS dépasse désormais largement le Steam Deck. Avec l’arrivée de nouvelles Steam Machines et l’ouverture progressive de l’écosystème de Valve, les fabricants tiers cherchent eux aussi à séduire les joueurs en quête d’une console de salon basée sur PC.

Mais, cette popularité attire également son lot d’annonces trompeuses.

Avant de passer commande, mieux vaut vérifier la cohérence des composants, l’existence réelle du produit et la réputation du vendeur. Dans le secteur du matériel informatique, lorsqu’une configuration semble offrir beaucoup plus que la concurrence pour un prix étonnamment bas, il existe souvent une explication… rarement en faveur de l’acheteur.