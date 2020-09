Android 11 Go est disponible, et permet de lancer des applications 20 % plus rapidement

Quelques jours après la sortie d’Android 11 pour les smartphones et autres appareils, Google présente la dernière version d’Android optimisée pour les appareils d’entrée de gamme.

Android 11 (Go Edition) devrait être lancé en octobre, et sera disponible pour les appareils disposant de 2 Go de RAM maximum. Auparavant, la version logicielle Go Edition n’était disponible que pour les appareils disposant d’un maximum de 1 Go de mémoire vive.

Entre autres choses, Google affirme que sa dernière version Go Edition utilise moins de mémoire vive et d’espace de stockage que les précédentes versions, tout en apportant de nouvelles fonctionnalités et un peu plus de performances.

Selon Google, les applications seront lancées environ 20 % plus rapidement sur un appareil Android 11 (Go Edition) que sur le même appareil fonctionnant sous Android 10 (Go Edition). Mais le nouveau système d’exploitation utilise environ 270 Mo de RAM en moins et 900 Mo d’espace disque en moins que la version de l’année dernière.

Il apporte également des fonctionnalités d’Android 11, notamment :

Autorisations d’application uniques (permettant d’accorder l’accès à la caméra, au micro ou à l’emplacement juste cette fois, par exemple)

Les autorisations d’application qui se réinitialisent automatiquement lorsque vous n’avez pas utilisé une application depuis longtemps

Un espace de conversation dédié dans les notifications

Navigation gestuelle

La navigation gestuelle est également prise en charge, une fonctionnalité nouvelle pour les appareils Go Edition, mais qui a été mise à la disposition des utilisateurs d’Android avec un matériel plus puissant.

Bien que Android Go Edition soit conçu pour offrir une meilleure expérience pour les appareils Android d’entrée de gamme, il n’a généralement pas été nécessaire. Il appartient aux fabricants d’appareils de choisir s’ils veulent utiliser la version standard de Android, Android Go Edition ou leur propre surcouche. Google n’a pas encore révélé quels sont les smartphones qui recevront Android 11 Go Edition, mais on peut supposer que la plupart des appareils sortis l’année dernière recevront cette mise à jour.