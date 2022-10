Android 13 (Go Edition) apporte Material You, des mises à jour du système Google Play et plus encore

Google a présenté et parlé d’Android 13 (Go Edition) hier. Elle comporte un certain nombre de mises à jour importantes de l’interface utilisateur et des fonctionnalités techniques sous les rubriques « fiabilité, convivialité et personnalisation ».

En outre, la société a déclaré qu’à partir de cette version, les appareils Go peuvent utiliser les mises à jour du système Google Play. Cela signifie que les smartphones peuvent obtenir des mises à jour logicielles importantes même lorsqu’il n’y a pas de version majeure d’Android. Pour rappel, la mise à jour stable Android 13 est déjà disponible pour les smartphones Pixel.

Android 13 (Go Edition) offre des mises à jour du système Google Play aux appareils Go, ce qui garantit qu’ils reçoivent des mises à jour logicielles cruciales en dehors des versions majeures d’Android. Cela permettra de rationaliser les mises à jour cruciales sans affecter le stockage des appareils. Le résultat est un smartphone qui reste à jour sans attendre une nouvelle version ou une mise à jour logicielle du fabricant.

Fonction de découverte et Material You

Android 13 (Go Edition) ajoute la fonction Découvrir, qui vous permet de glisser vers la droite depuis votre écran d’accueil pour voir des articles et d’autres contenus triés sur le volet.

Cette mise à jour introduit pour la première fois la fonctionnalité « Material You » dans Android Go, qui vous permet d’assortir la palette de couleurs de votre smartphone à votre fond d’écran. Quatre jeux de couleurs apparaissent lorsque vous définissez votre fond d’écran. La coloration dynamique permet de créer un attrayant écran d’accueil et de donner à votre smartphone un aspect distinctif.

Cette mise à jour inclut plusieurs fonctionnalités importantes d’Android 13, telles que les autorisations de notification, les préférences linguistiques des applications, et d’autres, ainsi que des fonctionnalités supplémentaires conçues spécialement pour les utilisateurs d’Android Go.

Disponibilité

Avec cette mise à jour, Google indique vouloir donner aux propriétaires d’appareils Android Go — qui se comptent par millions aujourd’hui et à l’avenir — plus d’options. Les nouveaux appareils équipés d’Android 13 (Go Edition) arriveront en 2023. C’est un point important, car il est très possible que de nombreuses personnes utilisant Android Go doivent mettre à niveau leur matériel pour obtenir la nouvelle version. Pendant des années, Google l’a présenté comme « construit pour les smartphones avec moins de 2 Go de RAM », mais comme le souligne Mishaal Rahman, rédacteur en chef d’Esper, la version Android 13 nécessitera au moins 2 Go de RAM, ainsi que 16 Go de stockage. Il s’agit d’une augmentation significative par rapport à l’exigence de 1 Go pour les versions Android 11 et 12, donc les smartphones construits pour la nouvelle version de Go vont devoir être un peu plus costauds pour la gérer.

À l’occasion de cette annonce, Charmaine D’Silva, directrice de la gestion des produits Android, a déclaré :