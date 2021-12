Android 12 Go Edition rendra les smartphones bon marché plus rapides en 2022

Que vous les aimiez ou non, il est indéniable que les smartphones Android abordables et bon marché sont là pour rester et resteront probablement les appareils les plus courants du marché. Parce que ces téléphones se vendent à des prix vraiment abordables, le volume considérable que représente ce marché est tout simplement trop difficile à ignorer. Si difficile, en fait, que Google, en 2017, a lancé le projet Android Go, qui a conduit à la création d’une version spéciale et édulcorée d’Android portant le même nom.

Alors qu’Android 12 est en passe d’atteindre de plus en plus d’appareils, il est temps pour votre smartphone d’entrée de gamme d’obtenir également une refonte très attendue. Tout en révélant que Android Go compte désormais plus de 200 millions d’utilisateurs actifs, Google a également présenté la mise à jour Android 12 (Go Edition) de nouvelle génération, qui arrivera sur les smartphones d’entrée de gamme en 2022.

Android 12 Go Edition, tout comme les précédentes itérations d’Android Go, vise à offrir une expérience fluide et légère aux smartphones d’entrée de gamme, tout en apportant les fonctionnalités haut de gamme de la version complète d’Android. Pour commencer, la version Go Edition d’Android 12 a introduit une nouvelle API SplashScreen, qui est censée rendre le lancement des applications environ 30% plus rapide que le prédécesseur. Le processus de démarrage sera désormais beaucoup plus rapide afin que les utilisateurs n’aient pas à voir un écran vide.

La capacité d’Android 12 à mettre les applications en hibernation sera également disponible sur les smartphones d’entrée de gamme. Cette fonctionnalité est destinée aux applications qui sont inactives depuis longtemps afin d’économiser aux utilisateurs un peu de batterie, de stockage, et empêchera également ces apps d’accéder à toutes les permissions qui leur ont été fournies initialement. Comme précédemment, Android 12 Go Edition propose également la variante Go des applications Google. En parlant de cela, l’application Files Go vous donnera désormais une fenêtre de 30 jours pour récupérer les fichiers supprimés.

Il y a de la place pour plus de fonctionnalités intelligentes. La section des applications récentes comportera désormais des options permettant d’écouter et de traduire le contenu affiché dans la langue de votre choix. Pour les régions où la connectivité est faible ou les forfaits de données onéreux, les utilisateurs pourront partager des applications avec d’autres personnes grâce à la fonction Nearby Share.

Cela signifie que les utilisateurs peuvent avoir accès à une application très prisée par un ami, sans avoir besoin de la télécharger eux-mêmes.

Une mise à jour attendu l’année pro

L’édition Go d’Android 12 comporte quelques ajouts intéressants de fonctionnalités axées sur la confidentialité. Les utilisateurs pourront partager leur smartphone avec d’autres personnes sans partager leurs données. Ils pourront ainsi accéder facilement à un profil d’invité et le créer (sur l’écran de verrouillage). Un tableau de bord de la confidentialité sera également ajouté pour que les utilisateurs puissent voir quelles applications ont quelles autorisations, un peu comme sur Android 12. L’indicateur de confidentialité de couleur verte dans le coin supérieur droit fera également son apparition pour permettre aux utilisateurs de savoir si une application accède à leur caméra, leur micro, ou les deux. Les utilisateurs pourront également contrôler leurs autorisations de localisation et partager ce qui est nécessaire avec les applications.

Le nouvel écran de verrouillage d’Android 12, les paramètres du système et d’autres changements visuels seront également disponibles dans l’édition Go. Cependant, pas sûr que le design Material You sur le thème des fonds d’écran sera également disponible sur les modèles d’entrée de gamme.

Google indique que nous devrions nous attendre à ce que ces mises à jour d’Android 12 Go Edition atteignent les smartphones abordables au cours de l’année prochaine.