Google Lens et Google Pay : Les achats des fêtes de fin d’année simplifiés !

Avec les fêtes qui approchent, Google s’efforce de simplifier vos achats grâce à des mises à jour majeures de Google Lens et Google Pay. Qu’il s’agisse de comparer des produits en magasin ou de sécuriser vos paiements en ligne, ces nouvelles fonctionnalités visent à rendre l’expérience d’achat plus fluide et plus sûre.

Malheureusement, ces fonctionnalités resteront disponibles uniquement outre-Atlantique.

Google Lens : Trouver les bons produits en boutique

Google Lens introduit une nouvelle fonctionnalité qui permet aux utilisateurs d’obtenir des informations détaillées sur les produits directement en magasin. Disponible dès aujourd’hui aux États-Unis sur Android et iOS, cette fonctionnalité transforme vos recherches en magasin grâce à l’IA.

Comment ça fonctionne ?

Prenez une photo d’un produit via l’application Google, et vous aurez accès à :

Des informations détaillées sur le produit, y compris des avis clients.

Des comparaisons de prix avec des magasins locaux et en ligne.

La disponibilité en stock dans les magasins à proximité.

Des alternatives similaires disponibles dans le même magasin.

Grâce à des avancées significatives dans la technologie de reconnaissance d’images par IA, Google Lens utilise les données d’inventaire de magasins tels que Macy’s, Target, Walmart et même Amazon. Cette fonctionnalité prend en charge les produits de beauté, les jouets, et les appareils électroniques.

« Cette nouvelle fonctionnalité peut offrir aux consommateurs les informations et la confiance dont ils ont besoin pour acheter sur place », a déclaré Lilian Rincon, Vice-Présidente Produits Shopping chez Google.

Google Pay: Paiements flexibles et sécurisés

Google améliore également Google Pay pour rendre vos paiements plus pratiques et plus sûrs, notamment avec l’expansion de son service « Achetez maintenant, payez plus tard (BNPL) » et ses cartes virtuelles.

Achetez maintenant, payez plus tard

Lancé aux États-Unis plus tôt cette année, le service BNPL de Google Pay permet de diviser vos paiements en plusieurs mensualités, rendant les achats importants plus accessibles. Jusqu’à présent, ce service était proposé via Affirm et Zip, mais Google annonce désormais l’intégration de Afterpay, avec Klarna prévu prochainement.

Cartes virtuelles : protégez vos informations

Google Pay continue d’étendre son système de cartes virtuelles, une fonctionnalité qui génère un numéro de carte temporaire pour vos paiements en ligne, protégeant ainsi vos données personnelles contre la fraude.

Cette fonctionnalité prend déjà en charge American Express, Capital One, et Citi.

Dès ce mois-ci, Discover rejoint la liste, permettant à davantage d’utilisateurs de sécuriser leurs paiements.

Une expérience d’achat connectée

Ces nouveautés s’ajoutent aux autres outils d’achat récents de Google, notamment :

Recherche de produits via Google Maps : Trouvez des magasins à proximité qui vendent un article spécifique.

Recherche avec Lens : Comparez les prix, vérifiez les stocks, et découvrez des avis directement depuis les rayons.

Grâce à Google Lens, vous pouvez prendre des décisions éclairées en magasin. Avec Google Pay, vos paiements deviennent plus flexibles et sécurisés. Ensemble, ces innovations transforment la manière dont vous faites vos achats en cette période de fêtes.