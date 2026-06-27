Les contrôles de sécurité dans les aéroports américains pourraient bientôt devenir un peu moins pénibles pour les voyageurs fréquents. Google vient d’annoncer une intégration majeure entre Google Wallet et le programme TSA PreCheck Touchless ID, permettant aux passagers éligibles de franchir les contrôles grâce à une simple reconnaissance faciale, sans présenter de pièce d’identité physique.

Avec cette initiative, Google Wallet devient le premier portefeuille numérique à s’associer directement à la Transportation Security Administration (TSA) pour son programme de vérification biométrique. Une avancée qui place Google en tête de la course aux identités numériques, devant Apple Wallet et les solutions concurrentes.

Une expérience sans carte d’identité ni carte d’embarquement

Le principe est simple : après avoir enregistré un passeport américain dans Google Wallet et activé TSA PreCheck Touchless ID, les voyageurs n’ont plus besoin de sortir leur carte d’identité ou leur carte d’embarquement aux points de contrôle compatibles.

À l’aéroport, un système de comparaison faciale sécurisé vérifie l’identité du passager à partir des informations stockées sur son smartphone. Une fois validé, le contrôle s’effectue de manière quasi instantanée.

Jusqu’à présent, le programme Touchless ID fonctionnait déjà dans certains aéroports américains, mais nécessitait généralement une inscription distincte auprès de chaque compagnie aérienne participante. Avec l’intégration de Google Wallet, une seule activation suffit désormais pour l’ensemble des compagnies compatibles.

Plus de 100 compagnies aériennes concernées

Selon Google, le programme couvre désormais plus de 100 compagnies aériennes partenaires. L’avantage est particulièrement intéressant pour les voyageurs réguliers, qui n’auront plus à répéter les démarches d’enregistrement biométrique à chaque nouvelle réservation.

L’expérience devient ainsi beaucoup plus cohérente : une fois configuré, Google Wallet agit comme un véritable passeport numérique centralisé pour les voyages domestiques compatibles avec TSA PreCheck.

Apple et Samsung restent en retrait

Cette annonce met également en lumière le retard relatif de certains concurrents. Bien qu’Apple Wallet permette déjà le stockage d’identités numériques dans plusieurs États américains, Apple n’est pas encore partenaire officiel du programme TSA PreCheck Touchless ID. Les utilisateurs d’iPhone ne peuvent donc pas bénéficier de cette expérience biométrique intégrée.

Samsung a récemment progressé dans ce domaine grâce à des fonctionnalités de passeport numérique, mais celles-ci reposent principalement sur l’écosystème CLEAR plutôt que sur le programme officiel de la TSA.

Pour l’instant, Google dispose donc d’une avance stratégique dans l’intégration directe entre identité numérique et contrôle de sécurité aéroportuaire.

Une question de confort… mais aussi de confiance

Comme souvent avec les technologies biométriques, la question de la confidentialité reste centrale. Google précise que les données d’identité demeurent chiffrées sur l’appareil et qu’aucune information n’est transmise à la TSA sans validation explicite de l’utilisateur. Le partage nécessite toujours le déverrouillage du smartphone et une autorisation active avant chaque utilisation.

L’entreprise cherche ainsi à rassurer les utilisateurs tout en démontrant qu’une expérience simplifiée n’implique pas forcément une réduction des garanties de sécurité.

Comment activer TSA PreCheck Touchless ID avec Google Wallet ?

L’activation reste relativement simple pour les voyageurs éligibles :

Ajouter un passeport américain dans Google Wallet. Enregistrer sa carte d’embarquement dans Wallet après l’enregistrement du vol. Sélectionner l’option « Get Started » affichée sur la carte d’embarquement. Autoriser le partage temporaire des informations nécessaires avec la TSA. Vérifier l’apparition du badge « Touchless ID » avant de se rendre à l’aéroport.

Une fois ces étapes effectuées, les voyageurs peuvent utiliser les files dédiées TSA PreCheck Touchless ID dans les aéroports compatibles.

Une étape supplémentaire vers le portefeuille numérique universel

Au-delà du simple confort dans les aéroports, cette annonce illustre une ambition beaucoup plus large. Google Wallet évolue progressivement d’une application de paiement vers une plateforme d’identité numérique complète capable de centraliser cartes bancaires, titres de transport, passeports, permis de conduire et désormais procédures de contrôle biométrique.

À mesure que les gouvernements et les organismes de transport adoptent ces technologies, le smartphone pourrait devenir le principal document d’identité utilisé au quotidien.

L’aéroport n’est probablement qu’un début.