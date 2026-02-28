Ultrahuman revient sur le ring avec une annonce double, presque programmatique : Ultrahuman Ring Pro, sa bague connectée de troisième génération, et Jade, une couche d’IA pensée pour transformer les métriques en recommandations (et en déclenchements) en temps réel. Sur le papier, le message est clair : la marque ne veut plus seulement mesurer, elle veut orchestrer.

Face à un marché qui se structure autour de quelques références, Ultrahuman joue une carte simple : l’endurance et la robustesse d’abord. La Ring Pro promet jusqu’à 15 jours de batterie et 250 jours de stockage de données santé directement sur l’anneau, ce qui vise à réduire la dépendance au smartphone (et aux synchronisations fréquentes).

Matériel : capteurs revus, double cœur, et sécurité « ProRelease »

Côté hardware, Ultrahuman parle d’un saut plus qualitatif que spectaculaire :

Design : unibody en titane, finitions Bionic Gold, Space Silver, Aster Black et Raw Titanium, tailles 5 à 14.

Capteurs : architecture de mesure cardiaque repensée pour améliorer le signal, notamment pendant le sommeil et la récupération.

Puissance : processeur double coeurs et traitements « sur la puce » (machine learning embarqué) pour accélérer l’analyse.

Sécurité : la techno ProRelease est conçue pour faciliter la découpe de la bague en cas de gonflement du doigt ou d’urgence.

La Ring Pro s’accompagne d’un Pro Charging Case qui donne le ton : ce n’est plus juste un chargeur, c’est une extension d’expérience.

Ultrahuman annonce jusqu’à 45 jours de batterie additionnelle via l’étui, avec alignement magnétique (UltraSnap) pour limiter la chauffe, compatibilité Qi, indicateur LED, retours haptiques, et même un haut-parleur pour une fonction « Find My Case ».

Jade : l’IA « biointelligence » qui relie Ring, CGM et biomarqueurs

L’autre moitié du lancement, c’est Jade, déployée comme une mise à jour plateforme pour les utilisateurs Ultrahuman. L’IA est présentée comme capable de « surfer » sur les tendances long terme tout en donnant des indications en temps réel, avec deux niveaux : Standard et Deep Research.

Selon Ultrahuman, Jade peut notamment déclencher des sessions de respiration et activer des fonctions comme la détection d’AFib. Et surtout, l’ambition est écosystémique : relier les données de la bague avec d’autres briques Ultrahuman (comme le CGM M1, des biomarqueurs via Blood Vision, et des signaux environnementaux via Ultrahuman Home).

Prix et disponibilité : global

La Ring Pro est annoncée à 479 euros, en précommande à l’international avec des expéditions prévues en mars. Mais un point frappe : les États-Unis sont exclus pour la bague, The Verge évoquant un contexte de litige de brevets avec Oura. À l’inverse, Jade est annoncée comme disponible globalement, y compris aux États-Unis.

Ultrahuman met aussi en avant une offre de reprise.