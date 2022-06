La tablette Dell XPS 13 avec clavier détachable arrive cet été

Dell donne à son populaire ordinateur portable un nouveau design inspiré de la gamme Surface. Dell élargit sa gamme d’ordinateurs fins et légers XPS 13 avec le premier modèle 2-en-1 à être livré avec un facteur de forme de tablette et le support d’un clavier détachable. Lorsqu’il sortira cet été, le nouveau Dell XPS 13 (9315 2n1) sera équipé d’une tablette de 13 pouces avec un écran haute résolution, la prise en charge de la saisie au stylet et au doigt, et un processeur Intel Alder Lake-U.

Il rejoindra le nouvel ordinateur portable Dell XPS 13 (9315) à clapet qui a des spécifications analogues, ainsi que le Dell XPS 13 Plus, un ordinateur portable récemment lancé avec des options de processeur plus puissantes. Mais, ce n’est pas seulement le clavier détachable qui fait que la nouvelle tablette de Dell se distingue des autres membres de la gamme XPS 13.

Dell a déjà proposé des ordinateurs portables XPS 2-en-1, mais il s’agissait généralement d’ordinateurs portables dotés d’écrans tactiles et de charnières à 360 degrés permettant de cacher le clavier derrière l’écran pour l’utiliser en mode tablette. La conception du clavier détachable du nouveau modèle rend le modèle de cette année plus facile à prendre et à tenir en main, car il s’agit du XPS 13 le plus fin et le plus léger à ce jour (du moins lorsque vous ne l’utilisez pas avec un clavier).

Et puisque vous êtes plus susceptible de le prendre en main, ce modèle dispose d’un élément que vous ne trouvez généralement pas sur un ordinateur portable : une caméra arrière. Dell a équipé l’ordinateur portable d’une caméra de 11 mégapixels à l’arrière pour prendre des photos ou des vidéos, ainsi que d’une caméra frontale de 5 mégapixels et d’une caméra IR de 0,3 mégapixel pour la reconnaissance faciale.

Sous le capot, le XPS 13 2-en-1 est équipé des derniers processeurs Intel Core de 12e génération (i5 ou i7). Sa configuration la plus élevée utilise un processeur i7-1250U. Il dispose également de RAM LPDDR4x (jusqu’à 16 Go) et prend en charge un maximum de 1 To de stockage SSD PCIe 4. Dell a également intégré un écran tactile Gorilla Glass 7 de 13,3 pouces au ratio de 3:2 dans cette tablette, qui se distingue par son taux de contraste de 1 800 : 1. Les autres spécifications de l’écran, notamment une résolution de 2 880 × 1 920 pixels, une luminosité de 500 nits, la prise en charge du DisplayHDR 400 et une couverture sRGB de 100 %, sont prévisibles, mais tout de même assez bonnes.

Un stylet et un clavier en option

Malheureusement, ce clavier n’est pas inclus dans le prix de base de la tablette, vous devrez payer un supplément pour l’obtenir. Également vendu séparément ? Le XPS Stylus, qui est un stylet actif utilisé pour écrire, dessiner et interagir avec la tablette.

Cependant, il y a une autre fonctionnalité optionnelle qui distingue ce modèle — la prise en charge d’un modem 5G. Si vous optez pour une version Wi-Fi de la tablette, vous obtiendrez un modèle bleu ciel qui mesure 7,4 mm d’épaisseur et pèse environ 725 g. Les modèles prenant en charge la 5G sont gris ardoise, mesurent 7,9 mm d’épaisseur et pèsent 816 g.

Comme le clavier pèse environ 558 g, le poids combiné de la tablette et du clavier varie entre 1,3 kg et 1,4 kg, ce qui rend le XPS 13 2-en-1 un peu plus lourd que le modèle à clapet de 1,2 kg si vous le considérez comme un ordinateur portable. Le clavier est doté d’une béquille intégrée qui peut être réglée pour soutenir la tablette à des angles de 110, 112,5 ou 125 degrés, et il y a une section magnétique le long du bord supérieur de la tablette qui peut être utilisée pour maintenir le stylet XPS Pen en place et le charger.

Les informations sur les prix devraient être disponibles à l’approche du lancement.