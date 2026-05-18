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iOS 27 : Apple veut faire de la suppression automatique des conversations le grand argument du nouveau Siri

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Apple préparerait une refonte majeure de Siri avec iOS 27, mais son angle le plus différenciant ne serait pas seulement l’intelligence. Selon Mark Gurman, le nouvel assistant disposerait d’une véritable interface façon chatbot et d’un réglage permettant de supprimer automatiquement les conversations après 30 jours, un an, ou jamais.

Siri devient enfin une app IA

Avec iOS 27, Siri devrait évoluer vers une application dédiée, plus proche de ChatGPT, Claude ou Gemini. L’utilisateur pourrait consulter ses anciennes conversations, en reprendre certaines, en supprimer d’autres, et interagir avec l’assistant en texte comme en vocal.

Ce changement est stratégique : Apple ne peut plus se contenter d’un assistant vocal ponctuel. En 2026, l’IA personnelle doit garder du contexte, comprendre les habitudes et accompagner des tâches longues.

La confidentialité comme bouclier marketing

L’auto-suppression des conversations pourrait devenir l’argument central d’Apple. Là où beaucoup de chatbots proposent surtout des modes temporaires à activer manuellement, Apple semble vouloir intégrer la durée de conservation au cœur de l’expérience Siri.

C’est une manière habile de transformer un retard technologique en positionnement : Siri serait peut-être moins avancé que Gemini ou ChatGPT sur certains usages, mais plus rassurant pour un public inquiet de voir ses échanges alimenter des mémoires IA permanentes.

Une IA plus prudente, mais encore sous pression

Apple continuerait de s’appuyer sur le traitement local et Private Cloud Compute, tout en utilisant davantage Gemini en arrière-plan pour renforcer les capacités de Siri. Cette dépendance à Google crée un paradoxe : Apple veut vendre l’IA la plus privée du marché, mais doit s’appuyer sur un rival pour rattraper son retard.

La question sera donc simple à la WWDC : Apple peut-il proposer une IA moins intrusive sans la rendre moins utile ?

Si la réponse est oui, Siri pourrait enfin retrouver une identité claire. Non pas l’assistant le plus spectaculaire, mais celui qui sait quand oublier.