Le Logitech G Cloud est une console portable conçue pour le streaming de jeux

Le Logitech G Cloud est un périphérique de jeu portable doté des caractéristiques d’un smartphone de milieu de gamme, ce qui peut sembler étrange à une époque où les smartphones conçus pour le jeu ont tendance à être dotés de caractéristiques haut de gamme. Comme prévu, le Logitech G Cloud a été conçu en partenariat avec la société de jeux chinoise Tencent games.

Mais cela prend tout son sens lorsque vous réalisez que le Logitech G Cloud est conçu pour être un appareil abordable conçu pour le streaming de jeux à partir du cloud. Il sera commercialisé dès le 18 octobre et son prix est de 350 dollars, mais il bénéficie d’une remise de 50 dollars pendant les précommandes. Vous pouvez le précommander auprès de Logitech pour 300 dollars. Malheureusement, c’est uniquement le cas outre-Atlantique pour le moment.

Le prix abordable est en quelque sorte dans l’œil de l’observateur. D’un côté, ce serait un prix décent pour un smartphone ou une tablette avec des spécifications analogues, ce qui met le Logitech G Cloud à portée de main d’une Nintendo Switch.

Mais le cas d’utilisation est différent. Alors que la Nintendo Switch est conçue pour jouer à des jeux conçus sur la console, la Logitech G Cloud est conçue pour les jeux de qualité PC et console qui sont diffusés sur Internet à partir de services tels que GeForce Now de NVIDIA, Xbox Game Pass de Microsoft et Luna d’Amazon. Vous pouvez également l’utiliser pour diffuser des jeux depuis un autre PC ou une autre console sur votre réseau personnel à l’aide de Xbox Remote Play ou Steam Link. Le streaming de jeux sur la Switch n’est pas officiellement pris en charge (bien qu’une méthode non officielle pourrait bientôt voir le jour).

Le Logitech G Cloud est doté d’un écran tactile IPS LCD de 7 pouces d’une résolution de 1 920 x 1 200 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz, avec une luminosité allant jusqu’à 450 nits, positionné entre un ensemble de manettes de jeu comprenant des doubles sticks analogiques, un D-Pad et des boutons d’action. Il y a également des gâchettes d’épaule et quelques touches conçues pour naviguer dans ce système d’exploitation basé sur Android.

Des composants de milieu de gamme

Il y a également des haut-parleurs stéréo, un microphone stéréo, une prise audio de 3,5 mm, un port USB-C, un lecteur de carte micro SD, un gyroscope à 6 axes et un capteur de lumière ambiante.

Cependant, le système est livré avec Android 11 et dispose de Google Mobile Services, donc en plus du streaming de jeux à partir de services cloud, vous devriez être en mesure d’installer des applications et des jeux Android natifs à partir du Google Play Store. Vous pourriez même être en mesure d’utiliser des émulateurs pour jouer à des jeux de console classiques.

Mais comme l’objectif principal est le streaming de jeux, Logitech a opté pour un processeur de milieu de gamme. Le Logitech G Cloud est propulsé par un processeur Snapdragon 720G de Qualcomm, une puce de milieu de gamme datant de quelques années, qui associe deux cœurs de processeur ARM Cortex-A76 pouvant atteindre une vitesse de 2,3 GHz et 6 cœurs Cortex-A55 économes en énergie qui plafonnent à 1,8 GHz. Il est également doté d’un processeur graphique Adreno 718.

Vous ne pourrez pas le connecter à un écran externe

Logitech livre également le G Cloud avec seulement 64 Go de stockage et n’a même pas pris la peine de divulguer la quantité de mémoire vive (RAM) de l’appareil. L’accent est donc clairement mis sur le cloud gaming. L’accent est également mis sur le jeu portable — il n’y a pas de support pour la sortie vidéo sur le port USB-C, donc vous ne pouvez pas connecter le Logitech G Cloud à un écran externe.

Cependant, selon une FAQ, il existe quelques fonctionnalités intéressantes, notamment la possibilité de basculer entre les modes « Portable » et « Tablette », selon que vous souhaitez utiliser le lanceur personnalisé de Logitech pour les jeux dédiés (mode Portable) ou une interface utilisateur Android plus traditionnelle (mode Tablette).

Selon Logitech, la batterie de 23,1 Wh du système devrait offrir une autonomie de 6,5 à 12 heures selon l’utilisation.