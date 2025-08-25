Accueil » Windows 12 : un concept de design réinvente l’interface de Microsoft

Alors que Microsoft travaille actuellement sur Windows 11 25H2, une mise à jour mineure prévue pour fin 2025, un designer indépendant, AR 4789, dévoile sa propre vision de ce que pourrait être le futur de Windows, alias Windows 12.

Son concept nommé « Windows 12.2 » a déjà conquis des milliers de fans grâce à son design à la fois futuriste, fluide et inspiré de l’esthétique classique de Windows 7.

Un Windows repensé : entre nostalgie et innovation

Contrairement à Microsoft, qui préfère avancer par petites étapes, le designer AR 4789 imagine une refonte complète du système. Son concept commence par un faux processus d’installation, pour ensuite révéler une interface utilisateur modernisée, aux accents minimalistes et modulaires.

Le bureau et les icônes sont encadrés par des éléments au style « conteneur », apportant une structure visuelle élégante. Le menu Démarrer, quant à lui, revient à une forme plus proche de Windows 10, plus clair et pratique que celui de Windows 11.

Personnalisation extrême : un changement de thème sans redémarrage

Un des éléments les plus marquants du concept est la possibilité de changer entièrement l’apparence de Windows via des thèmes dynamiques, sans redémarrer la machine. AR 4789 intègre notamment un mode Aero inspiré de Windows 7, avec le bouton Démarrer arrondi à gauche et des effets de transparence emblématiques.

Ce niveau de personnalisation instantanée, très attendu par de nombreux utilisateurs, n’a encore jamais été proposé officiellement par Microsoft. Ce concept montre donc une voie que l’entreprise pourrait — et devrait — explorer.

Explorateur de fichiers, Microsoft Store, Centre de notifications… tout y passe

Le designer ne s’est pas arrêté à l’écran d’accueil :

L’Explorateur de fichiers bénéficie d’effets de transparence fluide et d’une navigation plus intuitive.

Le Centre de notifications est modernisé avec un affichage modulaire plus clair.

Même les paramètres système et le Microsoft Store reçoivent une nouvelle identité visuelle, plus cohérente avec l’ensemble de l’interface.

Globalement, l’esthétique du concept s’inspire de certains environnements de bureau Linux modernes, comme KDE Plasma, connus pour leur flexibilité graphique.

Des réactions enthousiastes… et une question : pourquoi Microsoft n’en fait-il pas autant ?

La vidéo a reçu un accueil très favorable sur YouTube et dans la communauté tech. De nombreux utilisateurs saluent l’approche d’AR 4789 et certains réclament même que Microsoft engage le designer.

Ce n’est pas la première fois que des concepts amateurs inspirent le géant américain : le retour du menu Démarrer avec Windows 10, après les critiques sur Windows 8, en est un bon exemple.

Windows 12.2, un rêve de designer ou une piste pour Microsoft ?

Même si Windows 12.2 n’existe pas officiellement, ce concept met en lumière les attentes des utilisateurs : plus de personnalisation, un design cohérent et un retour à certaines fonctionnalités classiques qui ont fait le succès de Windows.

Microsoft prendra-t-il note de cette vision ? Difficile à dire. Mais une chose est sûre : la communauté est prête pour un vrai changement. Et ce genre d’initiative prouve que Windows a encore un fort potentiel d’évolution… si Redmond décide de l’exploiter.