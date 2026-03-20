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Xiaomi Watch S5 : 21 jours d’autonomie et un écran éclatant pour la nouvelle montre sport

Xiaomi Watch S5 : 21 jours d'autonomie et un écran éclatant pour la nouvelle montre sport

En marge du lancement du Xiaomi Book Pro 14, Xiaomi a aussi levé le voile sur la Xiaomi Watch S5, présentée comme une montre « sportive polyvalente » misant autant sur l’autonomie que sur le suivi santé. Avec cette nouvelle génération, la marque ne cherche pas seulement à proposer une montre connectée de plus.

Elle affine son positionnement sur un terrain devenu crucial : celui des wearables capables d’allier endurance, design valorisant et intégration poussée dans un écosystème plus large.

Un design plus travaillé, entre acier, céramique et carbone forgé

La Xiaomi Watch S5 adopte un boîtier en acier inoxydable 316L avec une lunette intégrée, tandis que certaines finitions montent encore en gamme. La version Midnight Blue s’appuie sur une lunette en céramique à 24 facettes, quand l’édition Forged Carbon mise sur un procédé de forge multicouche plus distinctif visuellement.

Xiaomi soigne aussi les détails avec une couronne au motif concentrique et plusieurs déclinaisons de bracelets selon les versions. Les modèles noir et argent optent pour des bracelets en fluoroélastomère, tandis que la version eSIM combine un boîtier argenté à un bracelet gris en cuir.

Autrement dit, Xiaomi cherche à faire de la Xiaomi Watch S5 un produit qui ne soit plus seulement perçu comme une montre sportive, mais comme un accessoire connecté plus désirable au quotidien.

Un suivi santé renforcé

Sur le plan technique, la Xiaomi Watch S5 embarque un nouveau système de capteurs avec une configuration quatre sources lumineuses/quatre photodiodes, que Xiaomi présente comme capable d’atteindre une précision de 98,4 % sur la fréquence cardiaque.

Le suivi du sommeil évolue lui aussi avec un nouvel algorithme censé améliorer d’environ 11 % la détection de l’endormissement et du réveil. Ce sont des améliorations discrètes sur le papier, mais elles montrent bien la direction prise par Xiaomi : rendre ses montres plus crédibles comme outils de suivi personnel, pas seulement comme extensions du smartphone.

Un écran très lumineux pour l’extérieur

La Xiaomi Watch S5 s’équipe d’un écran AMOLED de 1,48 pouce, affichant une définition de 480 x 480 pixels et une luminosité maximale allant jusqu’à 2 500 nits.

C’est un point important pour une montre à vocation sportive. Une très forte luminosité améliore nettement la lisibilité en extérieur, notamment en course, à vélo ou en randonnée. Xiaomi semble ici vouloir répondre à un usage réel, là où certaines montres connectées restent encore trop timides sous forte lumière.

Une montre qui parle aussi aux cyclistes

La dimension sportive ne se limite pas au suivi de base. Xiaomi intègre une puce GNSS double fréquence pour améliorer la précision de localisation, ainsi qu’un nouveau mode cyclisme pensé pour fonctionner davantage comme un ordinateur de vélo.

La montre prend aussi en charge les capteurs de puissance Bluetooth tiers, un détail qui montre que Xiaomi vise un public un peu plus exigeant que l’utilisateur occasionnel. Là encore, la stratégie paraît claire : élargir la légitimité de la Watch S5 au-delà du simple fitness grand public.

Jusqu’à 21 jours d’autonomie

Xiaomi annonce jusqu’à 21 jours d’autonomie, un chiffre qui reste l’un des arguments les plus solides de la gamme. Dans un marché où beaucoup de montres connectées très complètes exigent encore une recharge fréquente, cette endurance reste un vrai facteur de différenciation.

Et, c’est sans doute là que Xiaomi conserve l’un de ses meilleurs atouts : proposer une expérience connectée riche sans tomber dans la logique de la recharge quasi quotidienne.

Une intégration de plus en plus poussée à l’univers Xiaomi

Comme beaucoup de produits récents de la marque, la Xiaomi Watch S5 s’inscrit dans une logique d’écosystème de plus en plus assumée. Elle fonctionne avec l’application Xiaomi Auto, et prend en charge les véhicules récents du groupe comme les Xiaomi SU7 et YU7.

La montre peut aussi interagir avec les serrures connectées Xiaomi, jusqu’à afficher des flux vidéo directement au poignet. Ce type de fonction dit beaucoup de l’ambition de Xiaomi : faire de la montre non plus seulement un tracker de santé, mais un point d’accès à tout son univers connecté.

Prix et versions

La Xiaomi Watch S5 débute à 1 199 yuans pour la version standard, et monte à 1 399 yuans pour la version eSIM. Le modèle classique est proposé en noir et argent, tandis que la version eSIM se décline en Forged Carbon et Midnight Blue.

Au fond, la Xiaomi Watch S5 ne cherche pas à révolutionner le marché de la montre connectée. Xiaomi préfère consolider sa formule : un design plus mature, une autonomie longue durée, un suivi santé affiné et une intégration de plus en plus serrée à son écosystème.

Et, c’est peut-être précisément cette cohérence qui rend la Watch S5 intéressante. Dans un univers saturé de promesses autour de l’IA et des gadgets connectés, Xiaomi mise ici sur quelque chose de plus tangible : une montre qui veut être à la fois sportive, élégante et vraiment utile au quotidien.