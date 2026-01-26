Accueil » UGREEN MagFlow 2-in-1 : La batterie 20 000 mAh qui charge votre iPhone en 25W sans fil !

Il y a un parfum de bascule dans l’univers des batteries externes : on ne parle plus seulement de capacité, mais de confort. Avec la UGREEN MagFlow 2-in-1, la marque tente un combo très 2026 : une grosse batterie externe d’une capacité de 20 000 mAh qui se clipse magnétiquement à l’iPhone… et qui, une fois dépliée, devient un mini dock de bureau.

Un format hybride : « batterie » en déplacement, dock à la maison

Visuellement, le produit joue la double identité : fermé, c’est une batterie externe épaisse haute capacité ». Ouverte, elle révèle un second pad au centre pour recharger des accessoires (écouteurs, boîtier).

Le panneau avant est magnétique et sert de support incliné, pour garder l’écran visible pendant la charge — typiquement le genre de détail qui vise le quotidien (bureau, table de nuit, cuisine).

Autre détail qui change tout : un écran en bas, qui affiche le pourcentage restant et des infos de puissance, plus lisible que les traditionnelles LED « à deviner ».

Le vrai sujet : Qi2 « 25 W », ou la fin de la charge magnétique molle

Jusqu’ici, la charge magnétique « universelle » façon Qi2 tournait surtout autour d’un plafond à 15 W dans la pratique. Or, depuis l’émergence de Qi v2.2/Qi2.2, on voit arriver une promesse plus ambitieuse : 25 W en sans-fil, avec alignement magnétique plus strict et contrôle thermique plus sérieux.

UGREEN positionne clairement ce MagFlow dans cette vague « 25 W » : la face magnétique peut monter jusqu’à 25 W, tandis que le pad interne pour accessoires est annoncé à 5 W.

Petite nuance de vocabulaire utile : selon les pages produits, on parle plutôt de « MagSafe-compatible »/Qi2 25W (l’idée étant d’offrir l’expérience magnétique iPhone sans forcément promettre la certification Apple dans toutes les régions).

Côté filaire : un profil « semi-station » plus que « pocket »

UGREEN annonce 20 000 mAh de capacité, une recharge de la batterie jusqu’à 65 W, une sorties filaires avec USB-C (haute puissance) + USB-A (plus modeste) et, dans le pack, un câble USB-C tressé (annoncé comme compatible forte puissance).

Mais, cette approche a un prix physique : on est sur environ 670 g et un gabarit d’environ 14,8 × 8,1 × 4,15 cm. Clairement, ce n’est pas une petite « capsule MagSafe » qu’on oublie dans une poche : c’est plutôt une batterie de sac qui remplace aussi un chargeur de bureau.

L’accessoire qui assume une nouvelle catégorie

Ce MagFlow 2-en-1 raconte une tendance de fond : la batterie externe n’est plus seulement un plan B, elle devient une station d’énergie personnelle.

Pour l’iPhone : si le 25 W sans-fil se confirme en usage réel, on s’approche enfin d’une charge magnétique qui n’a plus l’air « lente par nature ». Pour le bureau : l’angle réglable + double pad, c’est l’anti-câbles, sans basculer sur un dock fixe qui ne sort jamais de chez soi.

Pour le marché : à environ 140 €, UGREEN vise la zone premium — là où Anker et consorts jouent déjà —, mais ajoute une idée simple : un produit, deux usages.

Le seul arbitrage, c’est le plus ancien : portabilité vs confort. Si vous voulez le MagSafe « léger » pour la poche de veste, 670 g, c’est non. Si vous voulez un objet qui charge fort, pose proprement, et remplace une partie de votre kit (chargeur + batterie externe + pad), c’est exactement la promesse.

Prix et disponibilité

Le produit est affiché autour de 139,99 € dans plusieurs pays européens (précommande/disponibilité selon les marchés). Une extension à d’autres régions est évoquée, sans calendrier béton à ce stade.