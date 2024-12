Accueil » Instagram : Ne ratez plus les Stories À la une de vos amis !

Instagram continue d’innover pour offrir une meilleure expérience utilisateur et renforcer les connexions sociales. Après avoir introduit les Stories, les Reels et les publications sponsorisées, Instagram teste désormais une fonctionnalité permettant de remettre en avant les « Story À la une » que vous auriez pu manquer.

Cette nouveauté pourrait se révéler précieuse pour ceux qui souhaitent rester informés des moments importants partagés par leurs proches.

Stories et Story Highlights: un rappel pour les non-initiés

Les Stories sur Instagram sont des photos ou vidéos courtes qui disparaissent après 24 heures. Cependant, les utilisateurs ont la possibilité de sauvegarder certaines de ces Stories en tant que « À la une » sur leurs profils, permettant à ces moments de rester accessibles indéfiniment. Ces Stories « À la une » sont souvent utilisées pour créer une collection soigneusement sélectionnée de souvenirs marquants.

La nouvelle fonctionnalité en test vise à afficher ces Stories À la une non vues à la fin du bandeau des Stories, en haut de votre flux. Une fois que vous avez visionné toutes les Stories récentes, vous pourriez voir apparaître une section dédiée aux Highlights de vos abonnements.

Comment cela fonctionne-t-il ?

Meta, la société mère d’Instagram, a confirmé que cette fonctionnalité est actuellement testée auprès d’un petit groupe d’utilisateurs. Voici ce que l’on sait jusqu’à présent :

Pas de Stories classiques : Contrairement aux Stories éphémères, seules les Stories À la une, volontairement enregistrées par l’utilisateur sur son profil, seront mises en avant.

Pour les abonnés mutuels uniquement : Vous ne verrez que les Stories À la une des utilisateurs que vous suivez et qui vous suivent en retour.

Visible après les Stories actuelles : Ces Stories À la une n’apparaîtront qu’après avoir consulté toutes les Stories récentes de vos abonnements.

Pourquoi cette initiative ?

Cette nouveauté pourrait permettre à Instagram de recentrer l’attention sur le contenu partagé par vos amis et votre famille, un aspect qui a parfois été éclipsé par les Reels et les recommandations algorithmiques. En facilitant l’accès à ces moments sauvegardés, Instagram espère renforcer l’engagement et rappeler aux utilisateurs l’importance des liens personnels sur la plateforme.

Ahmed Ghanem a été le premier à repérer cette fonctionnalité en test. Selon lui, dans le flot incessant de contenu sur Instagram, il est facile de passer à côté des mises à jour importantes de ses amis. En ramenant les Stories À la une sous les projecteurs, Instagram pourrait répondre à cette problématique.

Pour le moment, cette fonctionnalité n’est disponible que pour un petit groupe de testeurs, et Meta n’a pas précisé si elle sera déployée pour tous les utilisateurs. Cependant, si ce test s’avère concluant, il pourrait offrir une solution élégante pour ne plus rater les moments marquants partagés par vos proches.