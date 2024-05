WWDC 2024 : Siri et Spotlight améliorés par l’IA, Apple s’alliera avec OpenAI

Lors de la WWDC 2024, Apple devrait enfin dévoiler sa vision de l’IA, notamment dans iOS 18, mais sans les démonstrations tape-à-l’œil de Google, Microsoft ou OpenAI.

Selon la newsletter PowerOn de Mark Gurman pour Bloomberg, l’événement WWDC 2024 pourrait annoncer des fonctionnalités d’IA simples comme la transcription des mémos vocaux ou la génération automatique d’emojis, ainsi qu’un partenariat avec OpenAI.

Des fonctionnalités d’IA pratiques et utiles annoncée à la WWDC 2024

Les récentes rumeurs suggèrent qu’Apple permettra une intégration plus poussée des chatbots dans ses systèmes d’exploitation, avec OpenAI ayant la priorité pour ChatGPT. Apple travaillerait également sur un accord analogue avec Google pour Gemini, et discuterait avec Anthropic. Ces potentiels partenariats montrent qu’Apple cherche à diversifier ses options en matière de chatbots, surtout après les controverses actuelles autour d’OpenAI.

L’une des améliorations notables pourrait être une fonctionnalité de « récapitulatif intelligent » mentionnée par Gurman. Cette fonctionnalité résumerait les textes, notifications, pages Web, articles de presse, documents, notes et autres médias manqués, facilitant ainsi la gestion des notifications iOS souvent envahissantes. Cette fonctionnalité rappelle vaguement la fonctionnalité « Recall » récemment annoncée par Microsoft.

L’application Dictaphone pourrait également bénéficier de transcriptions générées par IA lors de la WWDC 2024, ce qui serait très utile pour les journalistes et les étudiants. Actuellement, Apple propose déjà des fonctionnalités analogues, comme les transcriptions de messagerie vocale et les sous-titres automatiques pour les vidéos, les audios et les conversations.

Améliorations pour Safari, Spotlight et Siri

À la WWDC 2024, Apple prévoit également d’annoncer des améliorations de recherche sur Spotlight et Safari, ainsi que des suggestions d’écriture pour les e-mails et les textes, toutes alimentées par l’IA. La retouche de photos et la génération d’emojis en temps réel pourraient également être au programme, bien que ces fonctionnalités puissent parfois causer des problèmes, comme l’ont montré les précédents exemples de Meta et Google.

Siri pourrait bénéficier d’une voix plus naturelle grâce aux modèles de langage d’Apple, ainsi que de meilleures fonctionnalités sur l’Apple Watch. Les appareils effectueront autant de traitements que possible en local, mais pour les tâches complexes, ils utiliseront les serveurs M2 Ultra d’Apple.

En général, les appareils « sortis au cours de l’année dernière » bénéficieront de la plupart de ces nouvelles fonctionnalités d’IA.

Personnalisation de l’interface iOS

Outre les fonctionnalités d’IA, pendant la WWDC 2024, Apple pourrait annoncer une fonctionnalité d’iOS 18 permettant aux utilisateurs de changer la couleur des icônes d’applications. Une méthode analogue est déjà possible via l’application Raccourcis d’iOS, mais une méthode plus simple serait la bienvenue.

De plus, Apple pourrait permettre aux utilisateurs de disposer les icônes d’applications où ils le souhaitent sur l’écran d’accueil, rompant avec l’arrangement traditionnel de haut en bas et de gauche à droite. Peut-être des lanceurs personnalisés seront-ils la prochaine étape ?