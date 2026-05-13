Avec Android 17, Google ne cherche pas seulement à rendre le smartphone plus intelligent. Il veut aussi le rendre un peu moins addictif. Sa nouvelle fonction Pause Point introduit une pause de 10 secondes avant l’ouverture des applications jugées « distrayantes », pour aider l’utilisateur à reprendre le contrôle avant de replonger dans TikTok, Instagram, X ou YouTube.

Une pause volontaire avant l’autopilote numérique

Pause Point fonctionne simplement : l’utilisateur désigne certaines applications comme distrayantes, puis Android affiche un écran d’interruption à chaque ouverture. Pendant ces 10 secondes, le système peut proposer un exercice de respiration, suggérer une application plus productive, afficher des photos favorites ou permettre de définir un minuteur d’usage.

L’idée n’est pas de bloquer brutalement l’accès, mais d’ajouter une friction au bon moment : juste avant que le réflexe de consultation ne devienne une session de doomscrolling.

Google ajoute de la friction là où elle compte

Le détail le plus malin se trouve dans la désactivation. Pour couper Pause Point, Android 17 exigera un redémarrage complet du téléphone. Ce n’est pas une barrière infranchissable, mais c’est assez contraignant pour forcer une seconde réflexion.

Cette logique est plus subtile qu’un simple minuteur d’application. Elle reconnaît que le problème n’est pas toujours le temps passé, mais le geste automatique : ouvrir une app sans intention claire.

Une réponse technologique à un problème de société

Pause Point arrive dans un contexte où les plateformes sociales, les algorithmes de recommandation et la santé numérique sont de plus en plus scrutés. Google peut ainsi présenter Android comme une plateforme qui aide à mieux gérer l’attention, plutôt qu’un simple canal vers des applications conçues pour la capter.

Reste à voir si les utilisateurs accepteront cette forme de contrainte douce. Mais sur le fond, Pause Point touche juste : pour reprendre le contrôle de son téléphone, il suffit parfois d’une très courte pause.