Disney+ commence à bloquer le partage des mots de passe

Il n’est pas certain que Disney+ adopte une approche analogue à celle de Netflix, car la politique actuelle indique simplement que Disney peut analyser l’utilisation du compte et prendre les mesures appropriées s’il pense qu’il n’est pas utilisé dans les limites fixées par le foyer.

Il semble que les services de streaming soient sur le point de suivre aveuglément le modèle de Netflix , et la pire chose qui soit arrivée au streaming depuis des années est sur le point de devenir plus populaire : la suppression du partage des mots de passe . Nous avons appris le mois dernier que Disney+ étudiait la possibilité de ne pas autoriser les utilisateurs à partager leur mot de passe avec quelqu’un qui ne vit pas avec eux.