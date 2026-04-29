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Google Traduction fête ses 20 ans avec une fonction de prononciation dopée à l’IA

Google Traduction fête ses 20 ans avec une fonction de prononciation dopée à l’IA

Google Traduction entre dans une nouvelle phase. Pour ses 20 ans, l’application Android se dote de la fonction Exercices de prononciation, une fonction pensée pour aider les utilisateurs à mieux prononcer mots et phrases, avec un retour instantané généré par l’IA.

De la traduction au coaching linguistique

Jusqu’ici, Google Traduction savait lire une traduction à voix haute. Désormais, l’utilisateur peut écouter la bonne prononciation, répéter, puis recevoir une analyse de sa voix. L’IA signale les passages à améliorer et permet de comparer sa tentative avec la version de référence.

La fonction est disponible dès aujourd’hui sur Android aux États-Unis et en Inde, pour l’anglais, l’espagnol et l’hindi. Google n’a pas encore annoncé de calendrier pour iOS ou d’autres pays.

Google Translate devient plus éducatif

Cette nouveauté rapproche Google Traduction d’un outil d’apprentissage, dans l’esprit de Duolingo, mais avec la puissance d’un service utilisé à très grande échelle. Google indique que plus d’un milliard de personnes utilisent ses outils de traduction chaque mois, avec environ un trillion de mots traduits via Traduction, Search, Lens et Entourer pour chercher.

Une évolution logique pour l’IA grand public

Avec cette fonction, Google ne se contente plus de traduire : il accompagne l’usage réel de la langue. C’est une évolution discrète, mais stratégique. La traduction devient conversationnelle, pédagogique et corrective.

Après 20 ans à réduire les barrières linguistiques, Google Traduction commence à s’attaquer à une frontière plus subtile : la confiance de parler une langue, pas seulement de la comprendre.