Google s’attaque à l’un des irritants les plus fréquents de la maison connectée : les appareils qui passent hors ligne sans explication. Avec sa dernière mise à jour, l’application Google Home affiche désormais des alertes de reconnexion de compte lorsqu’un lien partenaire expiré empêche un appareil de fonctionner.

Moins de dépannage, plus de diagnostic immédiat

Au lieu de chercher pendant dix minutes pourquoi une ampoule, une prise ou une caméra ne répond plus, l’utilisateur peut voir directement si le problème vient d’un compte tiers à reconnecter.

C’est une petite évolution d’interface, mais elle touche un point clé : la maison connectée échoue souvent moins par manque de technologie que par manque de lisibilité.

Home Vitals : Google veut prévenir les pannes

Google lance aussi Home Vitals, un outil destiné aux développeurs pour surveiller la santé des intégrations, détecter les erreurs de connexion et les corriger plus tôt. Pour les utilisateurs, la promesse est simple : des appareils plus stables, moins de déconnexions mystérieuses et une expérience Google Home plus fiable.

Gemini accélère les commandes du quotidien

L’autre volet concerne Gemini. L’assistant comprend mieux si une requête est une commande autonome ou une suite d’échange, ce qui devrait limiter les questions inutiles. Google annonce aussi une reconnaissance plus rapide des commandes domotiques, avec jusqu’à 1,5 seconde gagnée pour des actions simples comme allumer une lumière ou gérer un minuteur. Cette amélioration concerne pour l’instant l’anglais, le français et l’espagnol.

Une mise à jour discrète, mais stratégique

Google Home ne gagne pas une fonction spectaculaire. Il gagne quelque chose de plus important : de la fluidité. Dans la maison connectée, la vraie innovation n’est pas toujours d’ajouter de nouveaux objets, mais de faire en sorte que ceux déjà installés répondent vite, clairement, et sans friction.