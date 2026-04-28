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Google et Anthropic : un pari à 40 milliards de dollars pour dominer l’infrastructure de l’IA

Google et Anthropic : un pari à 40 milliards de dollars pour dominer l’infrastructure de l’IA

Google accélère brutalement dans la course à l’intelligence artificielle. Google prévoirait d’investir jusqu’à 40 milliards de dollars dans Anthropic, consolidant un partenariat déjà stratégique — tout en continuant à rivaliser avec elle sur le terrain des modèles IA.

Un paradoxe révélateur de l’époque : collaborer… pour mieux concurrencer.

Un investissement massif dans une startup déjà ultra-valorisée

L’opération se structurerait en deux temps :

10 milliards de dollars immédiatement injectés

Jusqu’à 30 milliards supplémentaires conditionnés à des objectifs de performance

Cette nouvelle levée viendrait s’ajouter à une valorisation estimée entre 350 et 380 milliards de dollars, avec des projections internes évoquant jusqu’à 800 milliards.

Google n’en est pas à son premier pari sur Anthropic. Depuis 2023, le groupe y a déjà investi plus de 3 milliards. De son côté, Amazon a également engagé jusqu’à 25 milliards de dollars dans la startup.

L’enjeu réel : la puissance de calcul

Derrière les chiffres, le véritable champ de bataille est l’infrastructure. Le partenariat prévoit jusqu’à 5 gigawatts de capacité compute via Google Cloud, près de 1 gigawatt supplémentaire via Amazon, des investissements massifs dans les data centers (jusqu’à 50 milliards de dollars) et des accords avec des acteurs comme Broadcom et CoreWeave. Google met aussi en avant ses TPU (Tensor Processing Units), conçus pour concurrencer les GPU de Nvidia.

Dans l’IA moderne, la puissance brute n’est plus un avantage. C’est une condition d’existence.

Claude, le moteur de croissance d’Anthropic

Au cœur de cette montée en puissance : les modèles Claude, et notamment leurs usages dans le développement logiciel. Anthropic s’impose progressivement comme un acteur clé sur les outils pour développeurs, avec une adoption rapide en entreprise. Cette traction commerciale explique en grande partie la pression exercée sur les capacités de calcul.

Son CEO, Dario Amodei, résume la situation : la demande explose, et l’infrastructure doit suivre.

Coopérer et concurrencer en même temps

Le cas Google–Anthropic illustre une nouvelle dynamique dans la tech : les géants financent des startups… tout en leur fournissant l’infrastructure… et en les affrontant directement.

Google héberge Anthropic sur son cloud, tout en développant ses propres modèles. Amazon fait de même.

Cette structure hybride soulève des questions : dépendance des startups à leurs fournisseurs, concentration du pouvoir technologique et risques de « deals circulaires ». Mais, elle montre surtout une chose : l’IA est devenue trop coûteuse pour être développée seul.

Une nouvelle phase pour l’industrie

Cet investissement potentiel marque un tournant. L’IA n’est plus seulement une bataille d’algorithmes, mais une guerre d’infrastructures, de capitaux et d’écosystèmes.

Pour Google, c’est un moyen de sécuriser sa position face à OpenAI, Microsoft et Amazon. Pour Anthropic, c’est l’assurance d’avoir les ressources nécessaires pour continuer à croître — et peut-être préparer une introduction en bourse dès cette année.

Une chose est sûre : dans cette nouvelle économie de l’IA, la puissance de calcul est devenue la monnaie la plus précieuse.