Huawei prépare visiblement le terrain pour une nouvelle génération de sa gamme Watch Fit. À quelques semaines d’un lancement qui semble se rapprocher, la Watch Fit 5 Pro vient d’apparaître dans des photos volées publiées sur Weibo, révélant une évolution assez subtile dans l’esprit, mais nettement plus soignée dans l’exécution.

Huawei Watch Fit 5 Pro : Un design familier, mais visiblement mieux affûté

Au premier regard, Huawei ne bouleverse pas la formule. La Watch Fit 5 Pro conserve cette silhouette rectangulaire qui a largement défini l’identité de la série, avec une couronne latérale à droite et un second bouton juste en dessous.

Les clichés montrent aussi une finition marquée par des accents orange très visibles autour du boîtier, associés à un bracelet tissé de la même teinte, dans une continuité assez nette avec les choix de style récents de la marque.

Le boîtier en aluminium semble toujours de la partie, même si les premières images donnent l’impression d’un produit un peu plus affirmé visuellement. Huawei ne cherche donc pas la rupture, mais plutôt un raffinement progressif, avec une montre qui reste immédiatement identifiable tout en gagnant en présence. Cette impression repose sur les visuels fuités, pas encore sur une fiche officielle complète.

Des bordures plus fines et un verre 2.5D pour monter en gamme

L’évolution la plus intéressante concerne l’écran. D’après les comparaisons relayées par les fuites, Huawei aurait sensiblement réduit les bordures par rapport à la Watch Fit 4 Pro. Le résultat paraît plus propre, plus contemporain, et surtout plus cohérent avec le glissement « premium » que la marque semble vouloir donner à cette gamme.

Les mêmes fuites évoquent aussi un passage à un verre 2.5D incurvé, en remplacement du panneau plus plat de la génération précédente. Ce choix peut sembler mineur sur le papier, mais il change souvent beaucoup la perception en main : les gestes paraissent plus fluides, l’intégration de l’écran plus douce, et l’objet plus travaillé dans son ensemble.

Là encore, il s’agit d’éléments issus des fuites, Huawei n’ayant rien officialisé à ce stade.

Un écran plus grand en approche

Les discussions apparues sur Weibo et reprises par plusieurs sites spécialisés pointent vers une dalle AMOLED de 1,92 pouce pour la Watch Fit 5 Pro, contre 1,82 pouce sur la Watch Fit 4 Pro. La hausse peut sembler mesurée, mais combinée à des bordures plus fines, elle pourrait suffire à rendre la montre plus moderne sans l’alourdir visuellement.

Pour l’instant, en revanche, les détails techniques restent flous. Les fuites ne disent presque rien sur l’autonomie, les nouveaux capteurs, le suivi santé ou les fonctions sportives inédites. C’est un point important, car la série Watch Fit a toujours trouvé son équilibre dans ce mélange entre légèreté, suivi fitness solide et prix relativement contenu. Sans cette partie de la fiche technique, on ne peut encore juger que l’habillage.

Un calendrier qui paraît crédible

Le timing n’a rien de surprenant. Huawei avait officialisé la Watch Fit 4 Pro en mai 2025 lors de son événement Innovative Product Launch, avec une commercialisation annoncée à partir du 15 mai. Dans ce contexte, voir émerger des fuites autour de la Watch Fit 5 Pro en avril 2026 cadre assez bien avec le rythme habituel de renouvellement de la gamme.

D’autres rumeurs publiées en mars évoquaient déjà un lancement de la série Watch Fit 5 au printemps, voire en avril, avec une montée en gamme plus marquée que par le passé. Rien d’officiel ici non plus, mais l’accumulation des indices commence à dessiner un calendrier crédible.

Huawei semble vouloir faire glisser la Watch Fit vers un territoire plus premium

Ce que racontent surtout ces premières images, c’est un repositionnement esthétique. La gamme Watch Fit a longtemps séduit parce qu’elle offrait un wearable simple, léger et accessible, quelque part entre le bracelet sportif et la smartwatch complète. Avec cette Watch Fit 5 Pro, Huawei semble vouloir préserver cette base tout en la rendant plus désirable visuellement. C’est moins une révolution produit qu’une montée en sophistication.

Reste à voir si Huawei accompagnera cette montée en gamme d’améliorations concrètes sur la santé, le sport et l’autonomie. Car dans cette catégorie, le vrai luxe n’est pas seulement dans le look : il est dans la cohérence entre élégance, confort et usage quotidien.