Test Huawei Watch Fit 4 Pro : La montre connectée qui vise les sportifs et le haut de gamme

Trouver une montre connectée polyvalente n’est pas chose aisée. La Huawei Watch Fit 4 Pro est le tout dernier modèle de la gamme Watch Fit. Elle succède spirituellement à la Watch Fit 3, et il s’agit également du premier modèle de cette gamme à arborer l’appellation « Pro ».

Ce n’est pas simplement un effet de style marketing : la montre embarque une série de fonctionnalités dignes des modèles haut de gamme, venant concurrencer ceux de la série GT Pro de Huawei mais aussi ceux des marques rivales.

Parmi les principales nouveautés, on note un nouveau design retravaillé, un écran AMOLED de 1,82 pouce capable d’atteindre 3 000 nits de luminosité maximale, un verre saphir, une lunette en titane, des mesures ECG, de la rigidité artérielle, de la température corporelle, ainsi que du HRV (variabilité de la fréquence cardiaque). Elle prend aussi en charge le GPS double bande (GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS), le NFC, la charge sans fil, et la détection des anomalies respiratoires pendant le sommeil.

Tous ces raffinements viennent avec un prix d’entrée affiché à 279,99 euros. Voyons donc ce que cette montre a réellement dans le ventre.

Dans la boîte, on retrouve :

Montre Huawei Watch Fit 4 Pro

Support de charge (avec câble de charge)

Guide de démarrage rapide, informations de sécurité et carte de garantie

Huawei Watch Fit 4 Pro : Design, enfin une vraie identité ?

La Huawei Watch Fit 4 Pro corrige certaines critiques adressées à la Watch Fit 3, souvent jugée trop proche esthétiquement de l’Apple Watch. Ce nouveau modèle introduit une lunette en titane autour de l’écran, ainsi que des éléments plus industriels comme un micro proéminent placé entre la couronne rotative et le bouton d’accès rapide. Les côtés plats et les nouvelles finitions offrent à la montre une véritable identité visuelle.

L’écran AMOLED de 1,82 pouce est protégé par un verre saphir ultra résistant, une nette amélioration par rapport à la précédente génération. Il affiche une résolution de 480 x 408 pixels, pour une densité d’environ 350 ppp, et une luminosité maximale de 3 000 nits qui reste parfaitement lisible même en plein soleil.

La montre est légèrement plus fine que la précédente (9,3 mm contre 9,9 mm), mais aussi un peu plus lourde à 30 grammes (sans bracelet). Elle est agréable à porter grâce à son dos en céramique doux au contact de la peau.

2 types de bracelets : fluoroélastomère ou nylon tissé

Trois coloris sont disponibles : noir, bleu, et vert. Les modèles noir et bleu sont livrés avec un bracelet sport en fluoroélastomère, tandis que la version verte propose un bracelet en nylon tissé. À noter que seuls les bracelets en nylon peuvent être remplacés par des bracelets standards de 20 mm, les autres nécessitent un adaptateur spécifique.

Je porte la Watch Fit 4 Pro depuis quelques semaines maintenant et que ce soit pour faire du sport, nager, m’asseoir au bureau ou l’emmener pour dormir, c’est une montre connectée très confortable à porter.

Huawei Watch Fit 4 Pro : Fiche technique, stockage et connectivité

La Huawei Watch Fit 4 Pro n’existe qu’en une seule version, avec connectivité Bluetooth uniquement, sans LTE ni Wi-Fi. Elle dispose d’environ 1,5 Go de stockage interne, ce qui permet de stocker jusqu’à 300 morceaux au format MP3. Vous pouvez ainsi coupler des écouteurs Bluetooth et faire du sport sans emporter votre smartphone.

Si Huawei ne communique pas le nom de la puce embarquée ni la quantité de RAM, nous avons remarqué un léger ralentissement lors du premier démarrage, vite réglé après quelques secondes de chargement. Ensuite, tout fonctionne sans accroc.

Appels et retours haptiques

La montre permet de passer des appels Bluetooth grâce à son haut-parleur et son micro intégrés. Le son est clair et fluide. Le retour haptique est personnalisable sur 3 niveaux (fort, doux, désactivé), et reste agréable bien que pas très puissant.

Huawei Watch Fit 4 Pro : Logiciel et connectivité

La série Watch Fit a évolué pour devenir davantage une montre intelligente qu’un tracker de fitness et une montre connectée hybride, même si vous n’obtiendrez aucun ajout majeur pour la rapprocher des montres connectées Huawei complètes comme ses séries Watch GT et Watch. La montre tourne sous HarmonyOS 5.1.

Comme mentionné précédemment, vous pouvez l’utiliser pour passer des appels via Bluetooth, consulter des notifications, ajouter des cartes de transport et utiliser des commandes et un mode lecteur de musique. Ce dernier est, une fois de plus, inaccessible aux utilisateurs d’iPhone. Vous avez accès à Petal Maps de Huawei et l’écran est suffisamment grand et lumineux pour que vous puissiez vous déplacer facilement.

La Huawei Watch Fit 4 Pro propose une belle collection de cadrans, permettant de voir lesquels consomment le plus d’énergie grâce à la nouvelle fonctionnalité d’ajout d’autocollants et d’émojis. C’est une bonne nouvelle de voir la Watch Fit 4 Pro afficher un côté plus ludique. Inévitablement, la Watch Fit 4 Pro présente des défauts que l’on retrouve sur les montres connectées Huawei plus onéreuses. Le principal défaut est l’accès plus limité aux applications Huawei AppGallery. Celle-ci est plus réduite, avec seulement quelques applications disponibles.

Une synchronisation aisée

L’appairage est rapide via un QR code. L’interface est fluide, les widgets personnalisables, et un clavier permet de répondre aux messages sur certaines applis (WhatsApp, Instagram, Viber). Cependant, Huawei Health ne peut pas synchroniser avec Google Fit, ce qui limitera certains usages multiplateformes.

La navigation est simple : un glissement vers le bas fait apparaître le centre de contrôle, un glissement vers le haut affiche les notifications. La couronne numérique permet de parcourir les menus et le bouton du bas est personnalisable. On trouve également un hub d’assistance intelligent (un peu sommaire), une bibliothèque d’applications, des anneaux d’activité et tous les éléments essentiels d’une montre connectée comme la météo, les commandes musicales et le calendrier. La montre est notamment compatible avec les smartphones iOS et Android, ce qui en fait l’une des rares options carrées pour les utilisateurs Android.

Huawei Watch Fit 4 Pro : Fonctionnalités sportives et santé

La Huawei Watch Fit 4 Pro se distingue par un arsenal de capteurs et de mesures impressionnants, qui font d’elle une véritable montre connectée axée sur la santé.

À commencer par le nouveau système TruSense de Huawei, qui permet d’analyser jusqu’à 60 indicateurs physiologiques sur 6 systèmes corporels. Cela inclut des capteurs pour l’électrocardiogramme (ECG), la détection de la rigidité artérielle, le suivi de la fréquence cardiaque, la variabilité de la fréquence cardiaque (HRV), la saturation en oxygène (SpO2), la température de la peau, la qualité du sommeil et le niveau de stress.

La montre propose également un suivi avancé du sommeil avec un nouvel indicateur appelé « Sleep Breathing Awareness ». Celui-ci identifie les irrégularités respiratoires pendant la nuit, qui peuvent être associées à l’apnée du sommeil. En croisant les données issues de l’HRV et du SpO2, la montre peut fournir un aperçu précis de la qualité respiratoire nocturne.

Côté sport, Huawei intègre plus de 100 activités sportives, incluant les sports classiques comme la course, le cyclisme, la natation, mais aussi des sports plus rares comme le cerf-volant, le e-sport, ou le laser tag. Les coureurs seront particulièrement comblés grâce aux outils dédiés : des programmes d’entraînement personnalisés (5k, 10k, semi-marathon, marathon), un assistant de cadence avec métronome, une cartographie GPS avec itinéraires, et une compatibilité avec les applications Strava et Komoot.

Une remarquable précision pour la course à pied

L’expérience de suivi sportif est excellente pour une montre de ce prix et, à bien des égards, bien meilleure que celle de nombreuses montres connectées plus onéreuses. Les données collectées lors des séances sont d’une précision remarquable.

Pour la course à pied, on retrouve des données classiques (fréquence cardiaque moyenne, allure, élévation) mais aussi des métriques avancées telles que l’oscillation verticale, le temps de contact au sol, et la symétrie entre pied droit et pied gauche. C’est un niveau d’analyse que l’on retrouve d’habitude sur des montres sportives professionnelles.

Le GPS double bande (GNSS multi-systèmes) offre une très bonne précision même dans les environnements difficiles comme les forêts ou les zones urbaines denses. Les parcours peuvent être préchargés ou créés à la main, avec une visualisation directe depuis l’écran de la montre.

En somme, la Huawei Watch Fit 4 Pro propose un ensemble de fonctionnalités sportives et de suivi de santé très complète, qui n’a pas à rougir face aux modèles haut de gamme concurrents, y compris ceux spécialisés dans la pratique sportive intensive. La fiabilité du GPS fait du Fit 4 Pro un choix fiable pour les coureurs et les athlètes de plein air qui apprécient le suivi sans téléphone de leurs courses et sorties à vélo. C’est d’autant plus important que le modèle Pro intègre des outils de navigation pratiques comme des cartes couleur hors ligne, l’import d’itinéraires et des indications détaillées. Ces fonctionnalités sont également idéales pour les amateurs de plein air (comme les coureurs de trail) et rehaussent considérablement le niveau de l’appareil.

Les données sont présentées de manière très visuelle, avec des courbes détaillées, une carte GPS du parcours, et des conseils personnalisés.

Huawei Watch Fit 4 Pro : Autonomie et recharge

La Watch Fit 4 Pro vise à vous offrir plus d’une semaine d’autonomie entre les charges et promet en fait les mêmes 7 jours que la Watch Fit 4 et l’ancienne Watch Fit 3 dans ce que Huawei considère comme une utilisation typique. Cela passe à 10 jours lorsque vous utilisez le mode d’économie de batterie de Huawei et tombe à 4 jours lorsque vous gardez l’écran allumé en permanence.

Si vous recherchez une montre connectée capable de tenir une semaine et que l’écran allumé en permanence ne vous gêne pas, vous avez de fortes chances d’obtenir une semaine. La consommation quotidienne de batterie, même en utilisant des fonctionnalités comme le suivi de la condition physique, le suivi du sommeil et la consultation des notifications, n’est pas trop importante.

Après avoir couru une heure avec la Watch Fit 4 Pro, la batterie a chuté de seulement 5 %. En une nuit, la baisse était d’environ 6 à 7 %. Ce n’est peut-être pas une énorme amélioration en termes de batterie par rapport à la Fit 3, mais la situation n’a certainement pas empiré.

Une recharge très rapide

Lorsque vous tombez en panne de batterie, vous devez vous procurer le câble de charge propriétaire circulaire et même seulement 10 minutes de temps de charge vous suffiront pour une journée d’utilisation si vous n’utilisez pas beaucoup votre batterie.

Si vous chargez à partir de 0 %, il faut une heure pour atteindre sa pleine capacité, il est donc agréable et rapide de le recharger.

Huawei Watch Fit 4 Pro : Verdict final

La Huawei Watch Fit 4 Pro ne vous offre peut-être pas le meilleur de ce que Huawei a à offrir en matière de fonctionnalités de montre connectée, mais si vous recherchez celle de sa collection en pleine croissance qui offre le meilleur rapport qualité-prix, la Watch Fit 4 Pro est une évidence. C’est un modèle très complet qui côtoie sans rougir les meilleures montres connectées du marché.

Elle se distingue par son écran AMOLED de très haute luminosité, ses matériaux premium (titane, saphir), et un suivi de santé quasi médical.

La Watch Fit 4 Pro se positionne face aux Apple Watch SE et Galaxy Watch 7. Elle offre plus de capteurs de santé, une meilleure autonomie, un écran plus lumineux, et un prix souvent plus compétitif. Les Galaxy Watch offrent l’analyse de la composition corporelle, absente ici. Les limitations logicielles d’HarmonyOS et l’écosystème Huawei peuvent rebuter certains utilisateurs, mais si l’on reste dans l’application Huawei Health, l’expérience est très bonne.