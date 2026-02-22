fermer
Samsung Galaxy S27 Ultra : Le capteur ISOCELL HP6 de 200 mégapixels fuite déjà pour 2027

Samsung n’a pas encore dévoilé la série Galaxy S26 que l’ombre du Galaxy S27 Ultra commence déjà à se projeter sur 2027. Cette semaine, le leaker Ice Universe affirme que le futur Galaxy S27 Ultra pourrait inaugurer un nouveau capteur principal Samsung ISOCELL S5KHP6, probablement baptisé ISOCELL HP6 — toujours en 200 mégapixels, mais avec des technologies censées améliorer la qualité d’image.

À ce stade, l’info reste à prendre avec prudence : on parle d’un téléphone à plus d’un an de distance, encore en phase de décisions internes.

Galaxy S27 Ultra : Samsung n’a pas fini 2026 que 2027 s’invite déjà

Le plus révélateur dans ce type de fuite n’est pas la « spec », c’est l’intention : Samsung semble préparer une évolution caméra plus structurée pour 2027, pendant que 2026 s’annonce plutôt comme une itération (nouvelle puce, IA, optimisations).

Cette cadence colle assez bien à la stratégie récente du constructeur : consolider une génération, puis relancer l’enthousiasme avec une nouveauté photo plus lisible.

Ice Universe parle d’un trio de potentiels changements sur le Galaxy S27 Ultra : capteur principal, ultra grand-angle et caméra selfie — mais il ne détaille pour l’instant que le principal, identifié par le numéro S5KHP6. Le leaker précise également que le capteur principal du Galaxy S27 Ultra serait « très probablement » appelé S5KHP6 si Samsung ne change pas la nomenclature.

Le point important : le 200 mégapixels n’est plus une surprise chez Samsung (le S25 Ultra a déjà un 200 mégapixels), mais la promesse, ici, serait l’arrivée de nouvelles technologies susceptibles d’améliorer le rendu — sans que les détails (taille, pixels, HDR, empilement, etc.) ne soient confirmés publiquement.

Le contraste : le Galaxy S26 Ultra devrait surtout peaufiner (pas renverser)

En parallèle, les fuites autour du Galaxy S26 Ultra insistent davantage sur des « petites grandes » optimisations : on parle notamment d’un capteur principal de 200 mégapixels toujours présent mais avec une optique/ouverture possiblement améliorée, plus un ensemble photo remanié à la marge selon les sources.

Et le calendrier, lui, se précise côté Galaxy S26 : plusieurs fuites très reprises situent l’annonce autour du 25 février 2026, avec une disponibilité qui pourrait glisser début/milieu mars selon les marchés.

Pourquoi « un nouveau 200 mégapixels » peut compter (si Samsung change le reste)

Le vrai débat n’est pas « 200 mégapixels ou pas 200 mégapixels ». C’est : que fait Samsung autour du capteur ?

  • Traitement : l’IA photo (débruitage, HDR, texture, peau) peut changer autant qu’un capteur.
  • Optique : une meilleure ouverture/qualité de lentilles a parfois plus d’impact que des mégapixels.
  • Cohérence des modules : si le Galaxy S27 Ultra renouvelle aussi l’ultra grand-angle et la selfie, Samsung viserait peut-être une expérience plus homogène, pas seulement un « capteur principal » plus sexy.

Si l’ISOCELL HP6 est réel, il pourrait être le signal d’une stratégie « photo 2027 » : plus de constance, plus de dynamique, mieux en basse lumière — bref, l’endroit où Samsung doit encore convaincre face à la montée en puissance des traitements concurrents.

 

