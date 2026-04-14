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DJI Avata 3 ou Neo 3 ? Le mystérieux prototype qui affole la toile

DJI Avata 3 ou Neo 3 ? Le mystérieux prototype qui affole la toile

Un simple clip, quelques secondes à peine — mais suffisamment pour relancer les spéculations autour de la prochaine génération de drones DJI. Entre design sécurisé et format ultra-compact, la marque semble explorer une nouvelle itération hybride.

Un prototype non identifié signé DJI a récemment été aperçu dans une courte vidéo circulant en ligne. Peu détaillée, la séquence permet néanmoins d’identifier plusieurs éléments clés du design.

On y distingue, un format compact, des hélices entièrement protégées, une unique caméra frontale et une silhouette proche des drones FPV grand public. Un positionnement qui n’est pas anodin.

Entre Avata et Neo : un design à mi-chemin

Ce nouveau modèle semble se situer à la croisée de deux lignes produits :

DJI Avata 2 : orienté immersion et pilotage FPV

DJI Neo : plus accessible et grand public

Le choix de caréner les hélices est particulièrement significatif. Ce type de design répond à deux usages précis : le vol en intérieur ou à proximité d’obstacles et une prise en main facilitée pour les débutants.

Mais, il est aussi typique des drones FPV, conçus pour évoluer dans des environnements complexes.

Avata 3 ou Neo 3 : deux scénarios crédibles

À ce stade, deux hypothèses dominent :

Une évolution de la gamme FPV : Le drone pourrait être un futur DJI Avata 3, poursuivant l’approche immersive initiée par DJI. Dans ce cas, on pourrait s’attendre à une meilleure stabilisation, une latence réduite et des capacités vidéo renforcées. Une nouvelle génération Neo : Autre piste : un DJI Neo 3, orienté simplicité et sécurité. Ce positionnement viserait les créateurs occasionnels, les débutants et les usages domestiques ou urbains.

Une stratégie multi-produits déjà visible

Ce prototype arrive peu après l’annonce du DJI Avata 360, un modèle encore en phase de déploiement qui introduit la capture immersive à 360°. Ce timing suggère une chose : DJI accélère son rythme d’innovation.

Plutôt que de segmenter strictement ses gammes, la marque semble désormais tester plusieurs formats en parallèle ; explorer différents usages (FPV, créatif, grand public) et multiplier les points d’entrée dans son écosystème.

DJI affine son terrain de jeu

Le marché du drone grand public évolue rapidement. Face à la montée des caméras 360, la concurrence indirecte des smartphones et la démocratisation du contenu immersif, DJI doit constamment redéfinir ses produits.

Comme souvent avec ce type de fuite, la qualité de l’image est limitée, aucune spécification n’est confirmée et le produit peut encore évoluer… ou ne jamais voir le jour. DJI est connu pour tester ses prototypes en conditions réelles bien avant toute annonce officielle. Il faudra donc probablement patienter plusieurs mois avant d’en savoir plus.

Même sans annonce officielle, ce leak envoie un signal clair : DJI continue d’explorer activement le futur du drone compact. Entre FPV, 360° et accessibilité grand public, la marque affine progressivement une vision plus large : celle d’outils de capture toujours plus immersifs, mais aussi plus simples à maîtriser.

Et dans cette équation, chaque nouveau prototype compte.