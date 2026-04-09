Accueil » Insta360 Snap : Ne prenez plus jamais de selfies avec votre caméra avant !

Insta360 Snap : Ne prenez plus jamais de selfies avec votre caméra avant !

Insta360 Snap : Ne prenez plus jamais de selfies avec votre caméra avant !

Insta360 s’attaque à un angle mort très concret de la photo mobile : la frustration de ne pas pouvoir exploiter facilement les meilleurs capteurs de son téléphone pour les selfies.

Avec le Insta360 Snap Écran selfie, la marque lance un petit écran magnétique de 3,5 pouces qui se fixe au dos d’un smartphone Android ou iPhone compatible, afin de prévisualiser et contrôler l’image captée par les caméras arrière.

L’accessoire est disponible dès maintenant en deux versions : 85,99 euros en standard et 95,99 euros avec anneau lumineux intégré.

Insta360 Snap : Une idée simple, mais enfin bien exécutée

Le principe est limpide : au lieu d’utiliser le capteur selfie souvent moins ambitieux que le module principal, Insta360 propose une sorte de “miroir numérique” branché en USB-C. L’écran se connecte directement au téléphone via un court câble intégré, sans passer par du Bluetooth ou du Wi-Fi, ce qui limite la latence et évite les procédures d’appairage plus lourdes.

Insta360 met aussi en avant un fonctionnement plug-and-play sur les appareils compatibles avec la sortie vidéo par USB-C.

C’est là que le Insta360 Snap devient intéressant : il ne se contente pas d’afficher un retour vidéo partiel, il donne accès à tout l’écran du téléphone via sa surface tactile, ce qui permet de piloter l’application photo, changer des réglages ou même utiliser des apps tierces comme Instagram. The Verge souligne d’ailleurs que cette approche le rend plus polyvalent que certaines coques à écran intégré, plus limitées dans l’aperçu affiché.

Un accessoire pensé pour les créateurs mobiles

Insta360 présente son Snap comme un outil destiné aux selfies, aux vlogs et aux prises de vue en 4K avec aperçu immédiat. La version avec lumière ajoute un anneau lumineux offrant 3 températures de couleur et 5 niveaux de luminosité, une configuration développée avec AMIRO selon la marque.

Sur le papier, cela renforce l’intérêt du produit dans les environnements peu flatteurs, où le capteur arrière seul ne suffit pas toujours à rattraper l’éclairage.

Le produit n’embarque en revanche aucune batterie. Il tire toute son énergie du smartphone auquel il est branché. Insta360 avertit qu’un usage continu peut représenter environ 15 à 20 % de batterie consommée sur le téléphone, un compromis assumé pour garder un accessoire plus léger et toujours prêt à l’emploi.

Des détails malins, mais encore quelques irritants

Le Insta360 Snap intègre aussi deux boutons latéraux permettant de basculer entre un affichage classique et un mode zoomé, ainsi qu’un bouton miroir utile quand le téléphone est orienté à l’horizontale. Cette fonction ne modifie pas la photo finale, seulement l’aperçu, ce qui aide au cadrage.

Insta360 vise juste, parce qu’il ne cherche pas à remplacer le smartphone

Le plus intéressant avec le Insta360 Snap, c’est que Insta360 ne cherche pas à réinventer la photo mobile. La marque ajoute simplement une couche d’usage à un constat très banal : les meilleures caméras sont au dos, mais le confort de cadrage est devant. Snap réconcilie ces deux réalités avec un accessoire assez simple, assez universel, et surtout plus souple qu’une coque dédiée.

Le résultat n’est pas parfait. Mais sur un marché saturé d’accessoires gadgets, Snap a au moins une qualité rare : il répond à un vrai usage, avec une exécution suffisamment crédible pour intéresser les créateurs, les vloggers et tous ceux qui trouvent encore absurde que leur meilleur capteur ne soit presque jamais leur capteur selfie.