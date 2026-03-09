iPhone Fold : les premières images du smartphone pliable d’Apple fuitent

Après des mois de rumeurs, voici peut-être le premier aperçu « cohérent » de l’iPhone pliable d’Apple, alias iPhone Fold. Des rendus 3D basés sur des fichiers CAD — partagés sur X par Sonny Dickson — décrivent un smartphone pliable type « livre », mais avec une silhouette plus courte et large que ce que l’on voit chez Samsung ou Google.

iPhone Fold : Un design qui emprunte déjà à la grammaire Apple récente

Les images montrent un bloc de caméra façon « barre » sur toute la largeur, rappelant le langage de design déjà attribué à l’iPhone Air dans les fuites (barre horizontale, look plus graphique). Ici, la barre abriterait deux capteurs, un flash LED et ce qui ressemble à un micro secondaire.

Autre détail notable : une finition bicolore avec une zone rectangulaire sous la barre photo (logo Apple au centre), qui évoque les rumeurs de dos « segmenté » déjà vues sur d’autres prototypes CAD de la galaxie iPhone.

Deux poinçons : un choix inhabituel pour un iPhone

Le rendu suggère un poinçon centré sur l’écran externe… et un poinçon pour la caméra interne placé en haut à gauche sur l’écran pliable. C’est inhabituel dans l’univers iPhone (historiquement encoche/Dynamic Island), et c’est aussi l’un des éléments qui incite à la prudence : sur un produit Apple, ce genre de décision UI/ID est rarement « accidentelle ».

Ces rendus collent à des dimensions déjà relayées : environ 120,6 × 83,8 × 9,6 mm fermé et 120,6 × 167,6 × 4,8 mm ouvert.

Côté écrans, le duo souvent associé à ce design est :

5,49 pouces pour l’écran externe (env. 2 088 × 1 422 pixels)

7,76 pouces pour l’écran interne (env. 2 713 × 1 920 pixels)

Cette approche « short & wide » aurait un avantage évident : plus de confort à deux mains et une meilleure cohérence d’interface en mode paysage, au prix d’un format moins « poche » qu’un Fold très étroit.

Pourquoi maintenant : l’iPhone pliable est de plus en plus décrit comme un produit « Ultra »

Bloomberg (via Gurman) et d’autres sources décrivent un futur pliable Apple comme un appareil très premium — potentiellement autour de 2 000 dollars — qui s’inscrirait dans une stratégie de montée en gamme « Ultra ». Et côté chaîne d’approvisionnement, les rumeurs rapportaient que Apple explorait une phase de test production (pilote) avec une cible de lancement en 2026.

Comme toujours avec les CAD ils peuvent représenter une itération intermédiaire, ou un gabarit destiné aux accessoiristes, et certains détails (caméra frontale, découpe, capteurs) peuvent encore changer.

Mais, si ces rendus sont proches du produit final, Apple semble viser un pliable moins « téléphone allongé qui s’ouvre », et plus mini-iPad qui se replie. Et ça, pour un premier iPhone Fold, serait un choix de design… très Apple : une entrée tardive, mais avec un format qui cherche à imposer sa propre norme.