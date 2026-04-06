Accueil » OPPO Pad Mini : La tablette compacte que le monde Android attendait ?

OPPO Pad Mini : La tablette compacte que le monde Android attendait ?

OPPO Pad Mini : La tablette compacte que le monde Android attendait ?

OPPO semble prêt à entrer sérieusement sur le terrain des tablettes compactes premium. Les dernières fuites autour de la future OPPO Pad Mini décrivent un produit bien plus ambitieux que son nom ne le laisse penser : écran OLED LTPO, puce flagship, châssis ultra-fin et batterie généreuse.

Rien n’est encore officiel sur la fiche technique complète, mais la direction est déjà très claire.

OPPO a déjà commencé à la montrer

Le premier élément important, c’est que la tablette n’est plus seulement un bruit de couloir. OPPO a déjà teasé visuellement la OPPO Pad Mini via une courte vidéo partagée par Qiao Jiadong, directeur des produits Smart Ecosystem de la marque, ce qui confirme au minimum l’existence du produit et son positionnement autour d’un format fin et léger.

Plusieurs médias s’accordent sur une présentation attendue en avril, potentiellement dans le même cycle que d’autres annonces majeures de OPPO.

Un écran 8,8 pouces qui vise plus la lecture que le simple visionnage frénétique

Selon les dernières fuites attribuées à Digital Chat Station, la OPPO Pad Mini embarquerait un écran OLED de 8,8 pouces au format 3:2. C’est un choix intéressant, parce qu’il s’éloigne du ratio plus classique des tablettes pensées, surtout pour la vidéo. En pratique, ce format semble mieux adapté à la lecture, à la navigation Web et à certains usages de productivité légère.

Sur le papier, la dalle est très haut de gamme : 2 880 x 1 920 pixels, 144 Hz, fréquence adaptative jusqu’à 1 Hz grâce au LTPO, luminosité de pointe autour de 1 800 nits et couverture DCI-P3 complète. Si ces chiffres se confirment au lancement, OPPO ne chercherait pas simplement à faire une « mini tablette correcte », mais un vrai produit premium en format compact.

Snapdragon 8 Gen 5 : le vrai marqueur de son ambition

Le point le plus révélateur est probablement la puce. Les fuites convergent vers un Snapdragon 8 Gen 5, soit un niveau de performance habituellement réservé à des appareils beaucoup plus imposants ou plus chers. D’autres rapports évoquent aussi des configurations allant jusqu’à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage.

C’est là que la OPPO Pad Mini devient intéressante sur le plan stratégique. Le marché des petites tablettes Android est souvent coincé entre deux extrêmes : des produits compacts mais modestes, ou des machines gaming plus épaisses et plus lourdes. OPPO semble vouloir occuper un entre-deux beaucoup plus séduisant : compacte, légère, mais vraiment puissante.

Design : OPPO jouerait la carte du raffinement

L’autre argument fort, c’est le design. La tablette serait annoncée à environ 5,39 mm d’épaisseur pour 279 grammes, avec une construction unibody métal. Si ces données sont exactes, elle se situerait très au-dessus de la moyenne du segment en matière de finesse et de poids. À titre de comparaison, le Lenovo Legion Tab 8.8 repéré chez un revendeur pèse 360 grammes, ce qui donne une idée de l’écart recherché par OPPO.

Les coloris évoqués sont gris foncé, violet et cyan, avec un module photo arrière en forme de capsule et un design global très épuré. Là encore, le message paraît assez simple : OPPO ne veut pas seulement vendre une petite tablette pratique, mais un objet premium que l’on a envie de garder visible.

Batterie, charge rapide et eSIM : le détail qui change l’usage

Les fuites parlent aussi d’une batterie de 8 000 mAh avec charge rapide 67 W. Pour un appareil aussi fin, c’est un chiffre plutôt agressif. Certaines reprises mentionnent également la présence d’une eSIM, ce qui transformerait la tablette en appareil plus autonome, moins dépendant du Wi-Fi ou du partage de connexion du smartphone.

Ce point mérite d’être surveillé, car c’est souvent ce genre de détail qui fait basculer une petite tablette d’objet secondaire à véritable compagnon mobile.

OPPO pourrait tenir l’une des tablettes Android les plus intéressantes de l’année

Si l’ensemble se confirme, la OPPO Pad Mini pourrait devenir l’un des produits les plus cohérents du marché compact Android en 2026. Non pas parce qu’elle réinventerait la tablette, mais parce qu’elle semble vouloir réunir plusieurs qualités rarement présentes en même temps : petit format, vraie puissance, écran premium, design léger et autonomie sérieuse.

Le plus intéressant, au fond, est peut-être là : OPPO semble traiter le mot « Mini » non comme une excuse pour couper dans les spécifications, mais comme une promesse de compacité sans renoncement. Et dans un marché où les tablettes Android peinent souvent à trouver une identité claire, cette approche pourrait faire mouche.