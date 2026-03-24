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Claude Code et Cowork : Anthropic veut faire de Claude un véritable opérateur à distance pour votre ordinateur

Claude Code et Cowork : Anthropic veut faire de Claude un véritable opérateur à distance pour votre ordinateur

Anthropic ne se contente plus de faire parler Claude : l’entreprise veut désormais le faire agir. Avec de nouvelles capacités autour de Claude Code, Cowork et du contrôle à distance, le chatbot prend une dimension plus opérationnelle : il peut poursuivre une session locale depuis un téléphone, interagir avec un ordinateur et exécuter des tâches à travers des outils logiciels déjà connectés.

C’est une évolution importante, car elle rapproche Claude d’un agent capable de travailler sur vos machines, et non plus seulement de répondre dans une fenêtre de chat.

Claude Code Remote Control : continuez à piloter Claude même en mouvement

Le point le plus solide, côté sources officielles, concerne Claude Code Remote Control. Anthropic explique que l’on peut continuer une session locale de Claude Code « depuis son téléphone, sa tablette ou n’importe quel navigateur », via claude.ai/code et l’app Claude mobile.

Autrement dit, le principe n’est pas de prendre manuellement la main comme avec TeamViewer ou AnyDesk, mais de donner des instructions à une session Claude déjà en cours sur la machine.

Anthropic précise aussi que cette fonction est disponible sur tous les plans, avec une activation administrative spécifique pour Team et Enterprise.

Anthropic présente par ailleurs Claude Code comme un outil agentique de développement capable de comprendre un codebase, modifier des fichiers, lancer des commandes et travailler depuis le terminal, l’IDE, Slack ou le web. Cela confirme que Claude Code ne relève plus du simple assistant de suggestion : il agit déjà dans un environnement logiciel concret, avec des capacités d’exécution.

Cowork pousse la logique au-delà du code

Sur la page produit officielle de Cowork, Anthropic décrit un outil pensé pour le travail de connaissance, capable de recevoir une tâche depuis le téléphone, de reprendre le contexte et de « travailler sur votre ordinateur ».

Le site donne comme exemples la rédaction de rapports à partir de notes dispersées ou la poursuite de tâches à distance, et indique explicitement une disponibilité sur Windows et macOS.

Plus proche d’un agent que d’un simple remote desktop

La comparaison avec les logiciels de bureau à distance est utile, mais incomplète. Un outil comme TeamViewer vous donne un accès distant pour faire vous-même l’action. Ici, l’idée est différente : vous déléguez l’action à Claude, qui l’exécute dans un environnement outillé. C’est plus proche d’un mélange entre agent logiciel, copilote système et orchestration de tâches que d’un simple miroir d’écran. Anthropic avait déjà posé cette brique dès 2024 avec son outil Computer Use, capable de contrôler souris, clavier et captures d’écran pour interagir avec des environnements informatiques. Les annonces actuelles semblent en être une extension de produit beaucoup plus visible.

Cette évolution raconte quelque chose de plus large sur le marché de l’IA. Les assistants conversationnels ne veulent plus seulement répondre mieux ; ils veulent faire. Anthropic cherche ici à transformer Claude en interface de délégation : on formule une demande, puis l’agent agit sur la machine, en reprenant le contexte et les outils disponibles. C’est une bascule stratégique, car la valeur de l’IA ne se mesure alors plus à la qualité du texte généré, mais à sa capacité à produire un résultat concret sur un système réel.

En clair, Claude Code et Cowork ne sont pas seulement de nouveaux noms chez Anthropic. Ils matérialisent une ambition plus large : faire de Claude un travailleur logiciel à distance, capable d’intervenir sur votre ordinateur depuis n’importe où. Et c’est probablement là que la compétition entre assistants IA va devenir beaucoup plus intéressante.