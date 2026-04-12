La robotique humanoïde entre peut-être dans une nouvelle phase de son histoire. Le 30 mars 2026, à Shanghai, AGIBOT a officialisé la sortie de son 10 000e robot humanoïde, un jalon qui place l’entreprise parmi les premiers acteurs du secteur à atteindre un tel niveau d’industrialisation. Dans son annonce, la société présente ce cap comme le passage d’une phase de premiers déploiements commerciaux à une ère de diffusion multi-industries à l’échelle mondiale.

Ce chiffre, à lui seul, ne dit pas tout. Ce qui frappe surtout, c’est ce qu’il raconte de l’évolution du marché : les robots humanoïdes ne sont plus uniquement des démonstrateurs de salon, ni des promesses confinées aux laboratoires. Ils commencent à devenir des outils que des entreprises veulent réellement déployer, en volume, dans des environnements concrets.

AGIBOT : Un rythme de production qui s’accélère brutalement

L’autre élément marquant est la vitesse à laquelle AGIBOT a atteint ce seuil. Selon les éléments repris par plusieurs publications chinoises et par l’annonce de l’entreprise, il a fallu environ deux ans pour atteindre les 1 000 premiers robots, puis environ un an pour passer de 1 000 à 5 000 unités. En revanche, le saut de 5 000 à 10 000 s’est fait en un peu plus de trois mois, ce qui représente une forte accélération de cadence.

AGIBOT attribue cette montée en puissance à une chaîne d’approvisionnement plus mature et à des processus industriels davantage standardisés. Le cofondateur, président et CTO Peng Zhihui a lui-même lié cette accélération à la consolidation du manufacturing et à la hausse rapide de la demande pour des solutions robotiques commercialisables à grande échelle.

Le vrai signal : l’usage réel prend le relais de la démonstration

AGIBOT explique que ses robots sont déjà déployés dans des contextes variés, notamment la logistique, la navigation dans les magasins de vente, les services d’accueil, l’éducation et des usages plus industriels liés à la production et à la fabrication. L’entreprise insiste sur l’idée d’un passage du test au déploiement récurrent, avec une logique orientée valeur métier plutôt que simple validation technologique.

C’est probablement là que se joue le sens réel de ce cap. Pendant des années, la robotique humanoïde a fasciné par son potentiel. Désormais, le sujet devient plus prosaïque, et donc plus sérieux : combien d’unités peut-on produire, dans quels secteurs, avec quel retour opérationnel, et à quelle vitesse peut-on recommencer le déploiement ailleurs ?

Une entreprise jeune, mais déjà très ambitieuse

AGIBOT, basée à Shanghai, est une société fondée en 2023 et spécialisée dans les robots humanoïdes soutenus par l’IA incarnée, pour des usages industriels et de service. En seulement quelques années, elle est passée du prototype à une production de masse revendiquée, avec une diffusion désormais internationale selon sa communication officielle. L’entreprise dit déjà opérer ou se déployer en Europe, en Amérique du Nord, au Japon, en Corée du Sud, en Asie du Sud-Est et au Moyen-Orient.

Il faut naturellement garder une nuance : une partie importante de ces informations provient de la communication d’AGIBOT elle-même ou de reprises proches de cette communication. Elles montrent clairement l’ambition et la trajectoire revendiquée par l’entreprise, mais elles ne permettent pas, à elles seules, de mesurer de façon indépendante la profondeur exacte de chaque déploiement pays par pays.

Une étape qui compte pour toute l’industrie chinoise… et au-delà

Le contexte rend cette annonce encore plus intéressante. Reuters rapportait la semaine dernière que des élus américains cherchaient déjà à limiter l’usage de robots humanoïdes chinois dans les administrations fédérales, en citant explicitement AGIBOT parmi les entreprises visées. Cela montre à quel point ces acteurs ne sont plus perçus comme de simples outsiders techniques, mais comme des compétiteurs géopolitiques potentiels sur une couche technologique jugée sensible.

Autrement dit, AGIBOT ne franchit pas seulement un seuil industriel. L’entreprise devient aussi un symbole d’une bascule plus large : la robotique humanoïde, longtemps dominée dans l’imaginaire par quelques démonstrations occidentales très médiatisées, entre désormais dans une phase où la Chine veut imposer son rythme, son volume et sa capacité d’exécution.

Le plus important, au fond, n’est peut-être pas le nombre exact de robots sortis d’usine. C’est le fait qu’un constructeur puisse désormais parler de déploiement commercial à grande échelle avec une certaine crédibilité. Si cette trajectoire se confirme, le débat autour des humanoïdes va changer de nature. On parlera moins de savoir si la technologie « fonctionne », et davantage de savoir où elle crée réellement de la valeur, où elle remplace certaines tâches, et à quel coût elle peut être exploitée durablement.

Avec son 10 000e robot, AGIBOT ne prouve pas que la révolution humanoïde est achevée. Mais l’entreprise montre qu’elle a quitté le stade de la promesse abstraite. Et dans l’univers de la robotique, c’est souvent ce moment-là — celui où le volume rejoint enfin l’usage — qui compte le plus.