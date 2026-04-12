Accueil » Fuite OnePlus : Les OnePlus Nord CE6 et CE6 Lite arrivent en mai pour bousculer le milieu de gamme

Fuite OnePlus : Les OnePlus Nord CE6 et CE6 Lite arrivent en mai pour bousculer le milieu de gamme

Fuite OnePlus : Les OnePlus Nord CE6 et CE6 Lite arrivent en mai pour bousculer le milieu de gamme

À peine le OnePlus Nord 6 se rapproche-t-il de son lancement qu’une autre pièce de la gamme commence déjà à se dessiner. OnePlus a confirmé officiellement que le OnePlus Nord 6 sera lancé en Inde le 7 avril 2026, et plusieurs fuites sérieuses indiquent désormais que les OnePlus Nord CE6 et Nord CE6 Lite pourraient suivre dès mai.

Autrement dit, la marque ne semble pas vouloir laisser retomber la pression sur le segment milieu de gamme.

Le OnePlus Nord 6 ouvre le bal, mais la vraie stratégie semble plus large

Le site officiel indien de OnePlus ne laisse plus de place au doute : le OnePlus Nord 6 sera présenté le 7 avril. La marque met déjà en avant une promesse de performances élevées, avec un Snapdragon 8s Gen 4 et une grosse batterie, ce qui positionne clairement ce modèle comme le fer de lance « performance » de la famille Nord 2026.

Mais, la suite paraît tout aussi importante. Le leaker @stufflistings affirme que les OnePlus Nord CE6 et Nord CE6 Lite arriveront en mai en Inde, avec au passage un premier aperçu du Nord CE6 dans une finition noire mate et un bloc photo arrière à double capteur intégré dans un module au dessin plus carré que rond.

Un OnePlus Nord CE6 qui pourrait hériter de l’ADN du Turbo 6V

Le détail le plus intéressant ne se trouve peut-être pas dans l’image, mais dans la filiation supposée du téléphone. Plusieurs rapports estiment que le Nord CE6 pourrait être dérivé du OnePlus Turbo 6V, lancé en Chine plus tôt en 2026. Ce modèle embarque un écran AMOLED de 6,78 pouces, un taux de rafraîchissement de 144 Hz, une puce Snapdragon 7s Gen 4 et surtout une très grosse batterie, présentée selon les sources entre 8 000 mAh et 9 000 mAh selon la variante.

Il faut toutefois rester prudent sur ce point. La parenté avec le Turbo 6V n’a pas été confirmée par OnePlus, et certaines fuites récentes sur le Nord CE6 parlent spécifiquement d’une batterie 8 000 mAh plutôt que 9 000 mAh. Ce qui semble solide, en revanche, c’est l’idée d’un vrai bond d’endurance et d’une fiche technique plus ambitieuse que celle de la génération précédente.

Le OnePlus Nord CE6 Lite reviendrait comme option plus accessible

Le Nord CE6 Lite serait, lui, positionné un cran en dessous, dans une logique de démocratisation plus classique. Gadgets 360 et d’autres reprises évoquent un retour du modèle Lite dans la gamme, avec un lancement lui aussi attendu dans les semaines suivant le Nord 6. Ce rôle correspond à la stratégie habituelle de OnePlus : un modèle principal pour tirer la gamme vers le haut, puis des variantes CE et Lite pour couvrir un spectre de prix plus large.

Si ce calendrier se confirme, OnePlus construirait une famille Nord très clairement hiérarchisée. Le Nord 6 prendrait le rôle du modèle orienté performance, tandis que le Nord CE6 viserait le milieu de gamme plus équilibré, avec une emphase probable sur l’autonomie, et le CE6 Lite couvrirait l’entrée de gamme plus agressive. Dans un marché indien où Xiaomi, realme et Motorola multiplient les lancements, cette segmentation paraît moins opportuniste que nécessaire.

OnePlus ne veut plus seulement lancer un Nord, mais occuper tout le terrain

Ce que racontent ces fuites, c’est une accélération du rythme produit. OnePlus semble avoir compris qu’en 2026, exister sur le milieu de gamme ne suffit plus : il faut occuper l’espace en continu, avec plusieurs propositions lisibles, capables de répondre à des usages distincts. Le Nord 6 pour la performance, le CE6 pour l’endurance et le bon compromis, le Lite pour le volume. Cette stratégie, si elle est menée proprement, pourrait rendre la gamme Nord plus cohérente que par le passé.

En somme, OnePlus semble déjà préparer l’après-7 avril. Et dans un segment où la mémoire de marché dure à peine quelques semaines, c’est sans doute la seule manière de rester visible.