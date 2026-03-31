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Mal des transports : Samsung lance Hearapy, une appli « miracle » pour vos oreilles ?

Mal des transports : Samsung lance Hearapy, une appli « miracle » pour vos oreilles ?

Le mal des transports reste l’un de ces petits fléaux très modernes que la technologie n’avait jamais vraiment réussi à apprivoiser. Samsung tente aujourd’hui une approche inattendue : non pas un médicament, ni un accessoire dédié, mais une application audio baptisée Hearapy, pensée pour atténuer les symptômes grâce à un son de 100 Hz diffusé avant le trajet.

Le principe peut sembler étrange au premier abord, mais il s’appuie sur des travaux de recherche publiés en 2025 par une équipe de l’université de Nagoya.

Sur le fond, l’idée est assez révélatrice de la manière dont les grands acteurs tech cherchent désormais à investir le champ du bien-être quotidien : non plus seulement avec des capteurs ou des conseils, mais avec des interventions numériques ciblées, simples à activer, et suffisamment crédibles scientifiquement pour sortir du gadget.

Le mal des transports naît d’un conflit sensoriel bien connu

Le mal des transports est généralement expliqué par un décalage entre les signaux envoyés au cerveau par différents systèmes sensoriels, en particulier la vision et l’appareil vestibulaire de l’oreille interne. Les revues médicales de référence décrivent précisément ce mécanisme de conflit sensoriel comme l’une des explications majeures du phénomène.

Elles rappellent aussi que les symptômes peuvent aller bien au-delà de la nausée, avec sueurs, malaise, vertiges non rotatoires, somnolence ou vomissements selon les cas.

Sur la fréquence du phénomène, la littérature scientifique rapporte qu’environ une personne sur trois est fortement sensible au mal des transports, tandis que le reste de la population peut en faire l’expérience dans des conditions plus extrêmes.

Hearapy repose sur une idée très précise : stimuler l’oreille interne avec un son pur

Samsung n’a pas encore largement communiqué via sa newsroom mondiale, mais l’application Hearapy est bien apparue sur le Google Play Store. Sa description indique qu’elle diffuse un son grave clair à 100 Hz destiné à stimuler le système de l’équilibre et à améliorer le confort pendant les trajets. La fiche du Play Store mentionne explicitement un usage avec les Galaxy Buds 4 Pro.

Cette approche fait écho à l’étude publiée dans Environmental Health and Preventive Medicine. Les chercheurs de Nagoya y concluent qu’une exposition d’une minute à un son pur de 100 Hz, à un niveau sonore compatible avec une exposition quotidienne, peut améliorer certains marqueurs objectifs et subjectifs liés au mal des transports. L’université de Nagoya a résumé ces résultats dans une communication publiée en avril 2025.

Autrement dit, Samsung ne prétend pas inventer une magie audio sortie de nulle part. La marque s’appuie sur une piste scientifique réelle, même si cela ne transforme pas pour autant Hearapy en traitement médical universel ni garanti pour tous.

Une minute d’écoute, pour un effet annoncé jusqu’à deux heures

D’après des relais de l’annonce Samsung, l’application demande d’écouter ce son pendant environ 60 secondes avant le départ, avec un effet qui pourrait durer jusqu’à deux heures. En outre, il est précisé que des bruits ou de la musique superposés au signal risquent d’en diminuer l’efficacité.

La logique avancée est la suivante : ce son de basse fréquence agirait sur le système vestibulaire de l’oreille interne, celui-là même qui joue un rôle central dans l’équilibre et la perception du mouvement. C’est cohérent avec les conclusions des chercheurs japonais, qui évoquent une amélioration possible de l’équilibre et de la régulation autonome après cette exposition sonore.

Il faut toutefois garder la bonne distance. Le papier scientifique parle d’une atténuation potentielle des symptômes et d’une amélioration observée dans l’étude, pas d’une guérison définitive du mal des transports. Le terme « cure » employé dans certains articles grand public est donc à prendre avec prudence.

Samsung vise les Galaxy Buds, mais l’ouverture Android semble réelle

La présence de l’application sur le Google Play Store montre qu’elle s’adresse à l’écosystème Android, et pas uniquement à un smartphone Samsung précis. En revanche, la communication officielle actuellement visible met surtout en avant les Galaxy Buds 4 Pro comme matériel recommandé.

En l’état des sources officielles disponibles, il est donc raisonnable de dire que Hearapy est disponible sur Android, mais que Samsung associe clairement l’expérience idéale à ses propres écouteurs.

Une réponse tech à un problème très concret du quotidien

Ce qui rend Hearapy intéressant, ce n’est pas seulement son originalité. C’est le fait qu’il s’attaque à un irritant banal, mais massif, avec une solution numérique légère, presque sans friction. Pas de pilule, pas de dispositif encombrant, simplement une séquence sonore à déclencher avant un trajet. La promesse est séduisante, surtout pour les personnes qui préfèrent éviter les traitements médicamenteux lorsque c’est possible.

Samsung n’est d’ailleurs pas seul sur ce terrain. Apple propose par exemple Vehicle Motion Cues sur iPhone pour aider à réduire le mal des transports, mais par une approche visuelle cette fois, intégrée aux réglages d’accessibilité.

La différence est intéressante : Apple tente de réconcilier les signaux sensoriels avec l’interface, Samsung cherche à agir plus directement sur l’oreille interne via le son. Deux philosophies, une même obsession : rendre la technologie un peu moins passive, et un peu plus thérapeutique dans l’usage quotidien.

Au fond, Hearapy raconte quelque chose de plus large que le simple mal des transports. Il montre comment la tech grand public commence à investir des inconforts très ordinaires avec des réponses hybrides, à mi-chemin entre électronique de consommation, recherche académique et bien-être embarqué. Et si l’application tient ses promesses à l’usage, elle pourrait bien devenir l’un de ces petits outils discrets qui changent vraiment un trajet.