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OPPO Watch X3 Mini : Le luxe et la puissance enfin dans un format compact

OPPO Watch X3 Mini : Le luxe et la puissance enfin dans un format compact

OPPO prépare une nouvelle variation de sa montre connectée premium, et cette fois le message est limpide : tout le monde ne veut pas porter un grand boîtier au poignet. Avec la OPPO Watch X3 Mini, officiellement montrée en images sur Weibo, la marque chinoise mise sur un format plus compact sans renoncer à l’univers premium qu’elle a déjà installé avec la OPPO Watch X3.

Les visuels confirment trois finitions — High-gloss Gold, Mocha Brown et Starlight Silver — chacune associée à un bracelet distinct, avec un système de 18 mm à libération rapide pensé pour simplifier la personnalisation.

OPPO Watch X3 Mini : Une montre plus petite, mais pas traitée comme un sous-produit

Le plus intéressant dans cette séquence, c’est peut-être la manière dont OPPO présente la Watch X3 Mini. La marque ne semble pas vendre un simple « modèle réduit » de la Watch X3.

Elle construit plutôt une proposition différente, plus orientée style, confort et usage quotidien, avec une communication qui vise assez clairement les utilisatrices. Les nouveaux visuels officiels insistent autant sur le rendu esthétique que sur les fonctions de suivi.

Cette orientation apparaît encore plus nettement à travers l’une des fonctions mises en avant : Menstrual Cycle Exercise Guidance. OPPO explique que la montre peut recommander des séances de sport en fonction du cycle hormonal et proposer des exercices de brûlage des graisses démontrés par des coachs ou influenceurs fitness.

Ce n’est pas une simple case « santé féminine » cochée sur une fiche produit ; c’est un vrai choix de positionnement. Cette lecture est une inférence, mais elle s’appuie directement sur les fonctions montrées dans la communication officielle reprise par la presse.

Une déclinaison logique de la Watch X3

Tout indique que la OPPO Watch X3 Mini sera, comme son nom le suggère, une version plus compacte de la Watch X3 dévoilée plus tôt ce mois-ci. OPPO a lancé la Watch X3 avec un écran 1,5 pouce, un format jugé potentiellement trop imposant pour certains utilisateurs, et qu’un modèle Mini semblait donc presque naturel dans la continuité de la gamme.

À ce stade, il faut toutefois distinguer ce qui est confirmé de ce qui reste attendu. OPPO n’a pas encore détaillé officiellement la diagonale de l’écran ni la capacité de batterie de la Watch X3 Mini. Les articles qui la couvrent estiment simplement qu’elle devrait reprendre la philosophie de la Watch X3 avec, logiquement, un écran et une batterie plus petits.

Ce que la Watch X3 standard laisse présager

Pour anticiper le niveau de gamme de cette Mini, il faut donc regarder la OPPO Watch X3 « classique ». Les rapports spécialisés autour de son lancement évoquent une plateforme Snapdragon W5, 2 Go de RAM, 32 Go de stockage, une compatibilité eSIM, ainsi que le support du Bluetooth 5.2, du Wi-Fi, du NFC et du GPS double fréquence.

La partie santé inclurait notamment ECG, SpO2, fréquence cardiaque, température cutanée et plus de 100 modes sportifs.

Il serait hasardeux d’affirmer que la OPPO Watch X3 Mini reprendra l’intégralité de cette base à l’identique, mais le positionnement de gamme laisse penser qu’Oppo cherchera à conserver l’essentiel de l’expérience logicielle et santé, quitte à ajuster la taille du boîtier et l’endurance.

Une stratégie très lisible : élargir la cible sans casser l’image premium

Le lancement d’une version Mini en dit aussi long sur la maturité de la gamme. OPPO semble avoir compris qu’une montre connectée premium ne peut plus se contenter d’un format unique. En réduisant le boîtier, en raffinant les finitions et en adoptant des bracelets plus mode, la marque élargit sa cible sans descendre en gamme.

C’est une stratégie assez proche de ce que font déjà les meilleurs acteurs du segment : offrir une variation plus portable et plus élégante, sans la réduire à un produit « lite ».

Un lancement attendu en avril

Les différentes reprises convergent enfin sur un calendrier : la OPPO Watch X3 Mini devrait être lancée en avril 2026, en même temps qu’autres produits OPPO comme les Oppo Ear Clips et le K15 Pro. Là encore, le mois semble solidement installé, même si le détail complet de l’événement reste à préciser officiellement.

En somme, la OPPO Watch X3 Mini ne cherche pas à réinventer la montre connectée. Elle cherche quelque chose de plus subtil, et sans doute de plus intelligent : rendre l’univers Watch X3 plus portable, plus désirable et plus inclusif sans perdre sa crédibilité technologique.