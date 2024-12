Accueil » Bluesky et AT Protocol : Révolutionnez votre expérience des réseaux sociaux

Bluesky et AT Protocol : Révolutionnez votre expérience des réseaux sociaux

Bluesky et AT Protocol : Révolutionnez votre expérience des réseaux sociaux

Depuis ses débuts, l’histoire des réseaux sociaux a été marquée par des innovations et des bouleversements. Avec Bluesky et son AT Protocol, un modèle unique émerge, visant à replacer l’utilisateur et la transparence au cœur de l’expérience sociale en ligne.

Contrairement aux approches traditionnelles centrées sur le contrôle des données par les entreprises, Bluesky promet un réseau où l’identité numérique et les interactions appartiennent réellement aux utilisateurs.

L’origine de Bluesky : d’un projet Twitter à une plateforme indépendante

En 2019, sous la direction de Jack Dorsey, alors PDG de Twitter, le projet Bluesky est lancé avec une vision ambitieuse : créer une norme ouverte pour les réseaux sociaux. Cette norme, connue sous le nom de AT Protocol, devait permettre aux utilisateurs de naviguer librement entre différentes plateformes tout en conservant leurs connexions et contenus.

En 2021, Bluesky devient une organisation indépendante, un choix stratégique qui libère le projet des pressions commerciales. Cela a permis une innovation accélérée et une approche radicale des problèmes des réseaux sociaux.

Aujourd’hui, Bluesky n’est pas seulement une vision : c’est une preuve de concept pour ce que le AT Protocol peut offrir.

Le défi de la décentralisation et les limites actuelles

Le paysage actuel des réseaux sociaux décentralisés repose principalement sur le protocole ActivityPub, utilisé par des plateformes comme Mastodon, PeerTube ou Pixelfed. Bien qu’il ait prouvé la viabilité d’un réseau indépendant des grandes entreprises, il présente des lacunes importantes :

Instabilité des serveurs : Les administrateurs doivent gérer les coûts d’hébergement et la modération, entraînant parfois des fermetures.

Difficulté d’intégration : Les nouveaux utilisateurs peinent à choisir un serveur adapté et à migrer en cas de besoin.

Reproduction des inégalités : Les modèles centrés sur les serveurs peuvent recréer des dynamiques de pouvoir similaires à celles des plateformes centralisées.

Le Fediverse, nom donné au réseau de services basés sur ActivityPub, reste une étape importante, mais ses limites laissent entrevoir un besoin de solutions plus robustes et flexibles.

Comment AT Protocol réinvente les réseaux sociaux ?

AT Protocol prend une approche novatrice, résolvant certains des problèmes des solutions décentralisées actuelles tout en introduisant des fonctionnalités inédites. Voici les principaux points forts de cette architecture.

Contrôle des données personnelles et identité numérique

AT Protocol repose sur les identifiants décentralisés (DID), séparant l’identité de l’utilisateur des services qu’il utilise. Lors de la création d’un compte, vous obtenez :

Un identifiant service (@utilisateur.bsky.social).

Un DID portable (did:plc:1234abcd), un identifiant cryptographique qui prouve la propriété de votre compte et de ses données.

Ce DID agit comme un passeport numérique. Il permet de migrer facilement entre services, tout en conservant vos abonnés, vos posts et vos connexions. De plus, vos données sociales sont stockées dans un référentiel de données personnelles (PDR), une base de données que vous contrôlez entièrement.

Fédération sans fragmentation

Contrairement à ActivityPub, où chaque serveur est une entité distincte, AT Protocol sépare l’identité, le stockage des données et les services.

Migration simplifiée : Changez de fournisseur de services sans perdre vos données ou connexions.

Portabilité des données : Vos informations restent accessibles, indépendamment de la plateforme utilisée.

Intégration simplifiée : Les nouveaux utilisateurs peuvent commencer avec un service populaire et migrer vers une solution plus personnalisée ultérieurement.

Transparence algorithmique et flux personnalisés

AT Protocol intègre la transparence des algorithmes dès sa conception. Les flux personnalisés, appelés Lexicons, permettent aux développeurs de créer des algorithmes que les utilisateurs peuvent adopter ou modifier. Par exemple, un flux peut :

Prioriser les actualités locales.

Mettre en avant des contenus techniques de sources fiables.

Afficher les posts les plus populaires parmi vos proches.

Les utilisateurs peuvent passer d’un flux à l’autre ou en concevoir un eux-mêmes, contrairement aux plateformes traditionnelles où les algorithmes sont opaques.

Modération et sécurité

AT Protocol propose une modération multicouche pour équilibrer liberté et sécurité :

Labellisation des contenus : Standardisation des catégories de contenu (spam, harcèlement, etc.).

Interopérabilité de la modération : Les services peuvent partager leurs décisions, favorisant une collaboration tout en conservant leur autonomie.

Choix utilisateur : Les utilisateurs peuvent personnaliser leurs préférences en matière de filtrage.

Créer des ponts entre les protocoles

Bluesky soutient activement les efforts pour connecter AT Protocol à ActivityPub, reflétant une vision où plusieurs standards coexistent pour un écosystème social plus diversifié et résilient. Cette interopérabilité est essentielle pour garantir une véritable liberté dans la manière dont les utilisateurs interagissent en ligne.

AT Protocol représente une avancée majeure dans l’évolution des réseaux sociaux, en répondant aux défis des plateformes centralisées et décentralisées. Bien que le projet en soit encore à ses débuts, ses innovations en matière d’identité numérique, de contrôle des données et de transparence offrent une vision convaincante de l’avenir des interactions sociales en ligne.

À mesure que des services adoptent AT Protocol et que des ponts se forment avec d’autres réseaux, la manière dont nous nous connectons et partageons du contenu pourrait être fondamentalement transformée.