Galaxy S27 Ultra : Samsung ressort son arme secrète pour écraser l’iPhone

Après des années de photographie « pilotée par l’algorithme », Samsung semble prêt à remettre un peu de mécanique dans son jeu. Selon ETNews (Corée), la division mobile de Samsung aurait demandé à Samsung Electro-Mechanics et MCNEX de démarrer le développement de systèmes de diaphragme variable adaptés aux smartphones — avec des prototypes déjà en cours de production et de test.

L’information n’a rien d’anodin : elle suggère une volonté « forte » de réintroduire une brique matérielle que Samsung avait… déjà mise en scène il y a presque une décennie.

Samsung : Un retour qui ressemble à une riposte (autant qu’à une nostalgie)

ETNews explique que Samsung se prépare à réintroduire la fonction, notamment dans un contexte où Apple serait aussi en route vers le diaphragme variable sur ses prochains iPhone Pro.

Traduction : l’innovation n’est plus seulement une affaire de « meilleur traitement photo », mais de différenciation visible — une évolution que l’on sent depuis quelques cycles, où les progrès perçus deviennent plus difficiles à raconter.

L’« ouverture variable » n’est pas nouvelle chez Samsung. Le Galaxy S9 (2018) proposait une ouverture double (f/1.5 et f/2.4), reprise sur le Galaxy S10 avant de disparaître à partir du Galaxy S20.

À l’époque, le bénéfice était clair : de meilleures performances en basse lumière (ouverture large) et davantage de netteté/profondeur de champ en plein jour (ouverture plus fermée). Le compromis, lui, l’était tout autant : complexité, volume du module et coûts.

Pourquoi ça peut redevenir pertinent en 2027 ?

Sur le papier, Samsung peut gagner sur trois axes :

Basse lumière plus propre : ouvrir davantage laisse entrer plus de lumière, donc moins de montée en ISO et moins de bruit. Gestion du « look » : contrôle plus naturel de la profondeur de champ, sans dépendre uniquement du mode Portrait. Cohérence photo/vidéo : dans des scènes contrastées, un diaphragme ajustable peut aider à stabiliser l’exposition et limiter le « pompage ».

Et surtout, cela redonne un argument « photographie réelle » à l’heure où beaucoup d’améliorations deviennent invisibles aux yeux du public, noyées dans le marketing IA.

Galaxy S27 Ultra : Le scénario le plus probable, au moins au début

Rien n’est confirmé sur un modèle précis, mais plusieurs sources qui relaient ETNews estiment que si Samsung le fait, ce serait d’abord sur le haut de gamme — typiquement un futur Galaxy S27 Ultra — pour absorber les coûts et l’encombrement, tout en créant un marqueur premium clair.

C’est logique : l’ouverture variable est exactement le genre de fonction qui sert à justifier « le Ultra », face à une concurrence qui uniformise ses capteurs.

L’enjeu qui décide de tout : garder le module fin

Le talon d’Achille historique, c’est l’épaisseur. Si Samsung parvient à miniaturiser le mécanisme sans recréer un bloc photo massif, la fonction peut redevenir désirable. Sinon, elle restera une démo brillante… mais trop coûteuse en design et en poids.